Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Ця дата не є приводом для гучних урочистостей. Це день глибокого переосмислення трагедії, вшанування подвигу кожного, хто чинив опір нацизму, та пам’яті про мільйони загиблих.

Відмова від радянського формату «святкувань» дозволила Україні повернутися до світової традиції комеморації (вшанування пам’яті). Основна мета цього дня — не демонстрація військової потужності, а усвідомлення ціни, яку заплатив український народ та Світ.

День пам’яті та перемоги базується на повазі до загиблих. Це час для тихих заходів, покладання квітів та розмов про те, як не допустити повторення подібних катастроф у майбутньому.

«Ми вшановуємо пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, і всіх жертв тієї війни. Це наш обов’язок перед минулими та майбутніми поколіннями», — зазначають у державних інституціях.

Історичне значення 8 травня

Саме 8 травня 1945 року було підписано Акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. Це фактично завершило воєнні дії на європейському континенті. Для України, яка стала одним із головних театрів бойових дій, ця дата має особливе значення.

Україна втратила понад 8 мільйонів громадян (Військових та цивільних. За різними оцінками, від 8 до 10 мільйонів українців загинули).

Понад 6 мільйонів українців воювали у складі Об’єднаних Націй.

Символ цього дня – червоний мак як знак пам’яті про загиблих у всіх збройних конфліктах.

Чому Україна змінила формат вшанування

Протягом десятиліть Україна перебувала в полоні радянської моделі «Дня Побєди», яка використовувалася москвою як інструмент пропаганди. Зміна «свята побєди» на День пам’яті та перемоги має кілька ключових причин:

Відмова від міфів: Новий формат свята руйнує радянський міф про «Велику Вітчизняну війну», повертаючи події в межі Другої світової (1939–1945).

Замість військових парадів увага приділяється покладанню квітів до пам'ятників та живому спілкуванню з ветеранами.

Законодавче закріплення дня вшанування

Перенесення акценту на 8 травня відбулося на законодавчому рівні у 2023 році. Це рішення остаточно відмежувало українську пам’ять від російського «побєдобєсія».

Державна політика пам’яті спрямована на те, щоб відійти від ідеологічних маніпуляцій. У цей день Україна згадує не лише воїнів, а й жертв Голокосту, депортовані народи та всіх, хто постраждав від нацистської окупації.

Важливо

День пам’яті та перемоги над нацизмом — це день скорботи і водночас визнання сили людського духу. Україна вшановує героїв минулого, проводячи прямі паралелі з нинішньою боротьбою за власну свободу та незалежність. Гасло «Пам’ятаємо — Перемагаємо» залишається фундаментом цього дня.