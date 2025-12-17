ВАКС подовжив обмеження для колишнього віцепрем’єра Чернишова

Вищий антикорупційний суд у середу, 17 грудня, ухвалив рішення про продовження строку дії процесуальних обов’язків колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Ім’я фігуранта у повідомленні суду офіційно не називається, однак з контексту справи зрозуміло, що йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посади віцепрем’єра та міністра національної єдності України.

☝️ Відповідно до рішення слідчого судді, процесуальні обов’язки для Чернишова продовжено ще на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

📢 У ВАКС уточнили, що підозрюваний зобов’язаний:

з’являтися за кожною вимогою детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

слідчого, прокурора чи суду; утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.

У Вищому антикорупційному суді також наголосили, що це рішення не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про проведення спецоперації «Мідас», спрямованої на викриття масштабної корупції в енергетичному секторі. У межах розслідування підозри отримали вісім осіб, а бюро оприлюднило так звані «плівки Міндіча».

Як встановили детективи НАБУ, офіс, який фігурує у матеріалах справи, зокрема, відвідував Олексій Чернишов, звідки, за даними слідства, він забирав грошові кошти.

📌 18 листопада ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 51 млн 600 тис. гривень.

Корупційний скандал в енергетичному секторі також мав кадрові наслідки! Свої посади втратили міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Грінчук.