Атака дронів: ППО знешкодила 249 ворожих БпЛА за ніч

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / наслідки попередніх ворожих атак.

Протягом останньої доби Україна пережила чергову повітряну атаку безпілотними літальними апаратами. За даними Повітряних сил ЗСУ станом на ранок 3 травня 2026 року, захисникам неба вдалося знищити або подавити засобами РЕБ 249 із 268 виявлених цілей. Ворог застосовував широкий спектр техніки — від класичних «шахедів» до новітніх дронів типу «Гербера» та «Італмас».

Деталі повітряного нападу

Атака розпочалася ввечері 2 травня і тривала всю ніч. Окупанти запускали засоби ураження з восьми різних напрямків, включаючи територію рф та тимчасово окупований Крим.

📊 Статистика озброєння:

  • Ударні БпЛА: 268 одиниць (зокрема понад 160 дронів типу «Shahed», включаючи реактивні модифікації, а також дрони «Гербера» та «Італмас»).
  • Ракети: 1 балістична ракета «Іскандер-М» (запущена з Курської області).
Атака дронів: ППО знешкодила 249 ворожих БпЛА за ніч 01
Фото ілюстративне: Повітряні Сили ЗСУ / Telegram / 03.05.2026

🚀 Результати роботи ППО: Сили оборони України продемонстрували надзвичайно високу ефективність — знешкоджено понад 92% безпілотників. У відбитті нападу брали участь:

  • Зенітні ракетні війська;
  • Мобільні вогневі групи (МВГ);
  • Підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • Авіація та підрозділи безпілотних систем (СБС).

За даними моніторингових ресурсів, загальна кількість застосованих ворогом БпЛА за період з 00:00 2 травня до 01:30 3 травня сягнула близько 600 одиниць.

📍 Основні напрямки атаки: Київщина, Харків та область, Сумщина, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ та Миколаїв.

Атака дронів: ППО знешкодила 249 ворожих БпЛА за ніч 02
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Схематичне зображення траєкторій ворожих атак по Україні / Telegram / Mon1tor_UA / 03.05.2026

📉 Влучання та руйнування: Попри успішну роботу ППО, зафіксовано прильоти:

  • Влучання балістичної ракети та 19 дронів на 15 локаціях.
  • Падіння уламків збитих цілей зафіксовано на 1 локації.
  • Енергетика: У Миколаївській області вчергове під ударом опинилася енергетична інфраструктура, що призвело до локальних проблем зі світлом.
Нова тактика ворога

Військові зазначають, що рф дедалі частіше використовує змішаний тип атак, випускаючи одночасно дешеві дрони-приманки («Гербера») разом з ударними «шахедами» та реактивними безпілотниками, щоб виснажити українську систему ППО та виявити позиції радіолокаційних станцій.

Також нагадаємо, що половина з 51 бою на фронті з початку сьогоднішньої доби припала на два напрямки – Покровський та Костянтинівський, повідомили у Генштабі ЗСУ

