Сіверськодонецька громада продовжує соціальну підтримку: нові виплати

Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) розширила перелік заходів соціальної підтримки. Влада запровадила додатковий вид грошової допомоги для родин Захисників і Захисниць. Тепер сім’ї військовослужбовців отримуватимуть одноразову виплату при народженні дитини. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Нова ініціатива поширюється на немовлят, які з’являться на світ протягом 2026 року. Розмір фінансової підтримки становить 10 000 гривень за кожну дитину. Проєкт спрямований на посилення турботи про тих, хто боронить країну. Ця виплата стає частиною системної підтримки мешканців громади від Сіверськодонецької МВА.

💶 Реалізація програми «Турбота» та виплати постраждалим

Паралельно в громаді продовжує діяти програма соціального захисту «Турбота». Вона передбачає відшкодування витрат на лікування певних захворювань або проведення операцій.

Лише за минулий тиждень мешканці громади отримали понад 600 тисяч гривень допомоги. Серед отримувачів коштів є постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Також виплати надано ліквідаторам наслідків катастрофи.

☎️ Контакти для отримання консультацій

Фахівці адміністрації надають детальні роз’яснення щодо порядку оформлення виплат. Мешканці громади можуть отримати необхідні довідки та консультації.

Для звернень за номером телефону:

097 847 1413

Соціальна підтримка залишається пріоритетом діяльності Сіверськодонецької МВА. Адміністрація продовжує фінансувати медичні та гуманітарні потреби своїх громадян.

👉 Також нагадаємо, що на Луганщині триває масштабна робота з фіксації злочинів рф проти майна громадян. Станом на травень 2026 року мешканці області подали понад 56 тисяч повідомлень про руйнування, більша частина яких стосується найбільш постраждалого — Сіверськодонецького району.