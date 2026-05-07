Обстріл Запоріжжя: серед постраждалих є підліток

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: атака на Запоріжжя / 07.05.2026

Ввечері 7 квітня російські війська атакували Запоріжжя за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок вибуху в одному з районів міста отримали поранення цивільні мешканці та зафіксовані руйнування майна.

За повідомленням начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, російський дрон здетонував безпосередньо у житловій зоні. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні автомобілі громадян.

Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо людей:

  • Чоловіки віком 44 та 38 років;
  • 40-річна жінка;
  • 15-річний хлопець.

📢 «російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Пошкоджені автівки», — зазначив Іван Федоров у своєму повідомленні.

Наразі всім постраждалим надається необхідна медична допомога у профільних закладах міста.

Авіаудар по Запорізькому району

Внаслідок ворожого авіаудару у Запорізькому районі травми отримали ще троє людей. На місці влучання виникла пожежа в господарській споруді, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки.

Також триває підрахунок жертв попередніх атак. За уточненими даними, кількість потерпілих унаслідок російського удару по Запоріжжю, що стався 5 травня, зросла до 43 людей.

Удари по залізничній інфраструктурі Миколаївщини

Окупаційні російські війська продовжують атакувати логістичні вузли країни. Окрім Запоріжжя, під вогнем опинився Миколаївський регіон. Росіяни здійснили обстріл пасажирського рухомого складу АТ «Укрзалізниця».

За офіційною інформацією, внаслідок обстрілу постраждали:

  • Магістральний локомотив;
  • Два вагони-прикриття.

Сили оборони та рятувальні служби продовжують працювати над усуненням наслідків ворожих влучань.

👉 Також нагадаємо, що російські загарбники вкотре спробували застосувати тактику «підземних штурмів» на Сумщині, використовуючи мережу комунікаційних труб як укриття для обходу українських позицій.

