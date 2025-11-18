ВАКС відправив під арешт Олексія Чернишова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51 мільйон гривень. Його підозрюють у причетності до розкрадань в Енергоатомі. Чернишов свою вину заперечує. Трансляція засідання велася на платформі YouTube. Засідання суду також транслювало Суспільне.

Вищий антикорупційний суд почав розгляд питання про запобіжний захід 17 листопада, а 18 листопада оголосив рішення. Суд постановив узяти Олексія Чернишова під варту до 16 січня 2026 року. Також було залишено альтернативу – заставу у 51 млн 600 тисяч гривень.

Прокурори під час засідання наполягали на арешті, пропонуючи альтернативну заставу у розмірі 55 млн грн. Також надійшло клопотання про взяття на поруки Олексія Чернишова, серед охочих — економіст Олександр Савченко та Михайло Аніщенко. Суд це клопотання відхилив.

Прокурор пояснив, що поруки не забезпечують усунення ризиків, зазначених у клопотанні про арешт. Крім того, суд зобов’язав Олексія Чернишова не контактувати з іншими фігурантами справи Енергоатома — Олександром Цукерманом, Ігорем Миронюком та Тимуром Міндічем.

Після оголошення рішення Олексій Чернишов заявив, що такий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є для нього «шокуючим». Він також наголосив, що не може сплатити заставу, оскільки його рахунки арештовані.

📢 «Це є ознаками тиску на мене», — сказав Олексій Чернишов.

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час судового засідання Олексій Чернишов повністю заперечив свою причетність до розкрадань в Енергоатомі та заявив, що не знає нічого про псевдонім «Че Гевара», яким нібито його називали інші учасники справи.

📢 «Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю», — заявив він.

Олексій Чернишов допустив, що голос на аудіозаписах НАБУ справді може бути схожим на його, але наполягає: у справі потрібні реальні докази.

📢 «Давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування», — підкреслив він.

Він також відмовився відповідати журналістам, чи знайомий із бізнесменом Тимуром Міндічем, якого НАБУ вважає організатором схеми розкрадань Енергоатома. Чернишов заявив, що не знайомий з фігурантами справи, а тому «не може бути у злочинній схемі».

Будівництво у Козині 👇

Коментуючи питання про будівельний проєкт у Козині, який очолює його бізнес-партнерка Лілія Лисенко, він сказав, що до переходу на держслужбу займався бізнесом і задекларував усі свої активи.

Прокурор у справі заявив, що Олексій Чернишов допоміг легалізувати понад 1 млн 227 тис. доларів та понад 36 тис. євро у рамках схеми розкрадань. За даними слідства, він брав участь в оборудці щонайменше з 11 лютого по 9 травня 2025 року, завдяки чому набув 55 млн грн. Також прокурор повідомив, що фігурантом під псевдонімом «Професор» була дружина Чернишова — Світлана.

Слідство вказує на ризики переховування Олексія Чернишова. Він понад 50 разів виїжджав за кордон, має значні активи. За версією обвинувачення, фігурант видалив дані з телефону, щоб приховати отримання коштів. Також існують ризики впливу на свідків і повторення правопорушень. Прокурор просив визначити розмір застави у 55 млн грн.

Адвокат Олексія Чернишова просив відкласти розгляд запобіжного заходу та дослідити телефон підзахисного, оскільки там, на його думку, є інформація, що спростовує матеріали справи та підтверджує відсутність зустрічей Чернишова з іншими фігурантами.

👉 Нагадаємо, що в корупційній справі Енергоатома в рамках спецоперації «Мідас» було затримано п’ятьох осіб. Підозри вручили семи фігурантам, серед яких член НКРЕКУ Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексдиректор із безпеки Енергоатома Дмитро Басов, експосадовець ФДМУ та ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов.