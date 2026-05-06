«Абонемент на бронь»: СБУ затримала очільника Житомирського обласного ТЦК на отриманні хабаря

У Житомирі Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційну схему, організовану керівником обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Полковник отримував грошову винагороду від бізнесменів за незаконне звільнення їхніх підлеглих від мобілізації. Про це повідомляє Службу безпеки України в Telegram.

Механізм злочину: Списки «недоторканних»

Слідство встановило, що посадовець налагодив системний «бізнес» на процесі призову. Він пропонував власникам місцевих підприємств «імунітет» для їхніх працівників призовного віку.

За даними слідства, очільник ТЦК брав гроші з власника місцевої компанії в обмін на обіцянку не мобілізовувати його працівників призовного віку.

Як працювала схема:

Бізнесмен на регулярній основі передавав чиновнику гроші. Списки: Після кожного траншу підприємець надсилав полковнику перелік прізвищ персоналу. Осіб із цих списків «прикривали» від перевірок мобільних груп оповіщення, поліції та не зупиняли на блокпостах для вручення повісток.

Співробітники СБУ задокументували кілька етапів передачі коштів і затримали керівника ТЦК «на гарячому» під час отримання чергової суми від «замовника».

Фігурант справи: Від бойових нагород до СІЗО

Згідно з офіційними даними установи, Житомирський обласний ТЦК та СП з жовтня 2025 року очолює полковник Олексій Трофіменко. Його кар’єрна історія виглядає наступним чином:

Освіта та досвід: Уродженець Сум, випускник Сумського артилерійського училища. Має значний бойовий досвід — з 2014 по 2023 рік воював у найгарячіших точках (Донеччина, Луганщина, Харківщина).

Державні нагороди: Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Кар’єра: Перед призначенням на Житомирщину (жовтень 2025) протягом двох років керував Полтавським обласним ТЦК та СП.

⚖️ Правова кваліфікація та покарання

Полковнику Трофіменку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу (тримання під вартою). Якщо провину буде доведено, посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та повною конфіскацією майна.

👉 Нагадаємо

Цей інцидент стався на тлі визнання Міністерством оборони України фактів зловживань у роботі груп оповіщення. Силові затримання та перекриття доріг, що фіксувалися в різних регіонах, вже підірвали довіру до процесу мобілізації, а подібні корупційні скандали серед найвищого керівництва ТЦК лише поглиблюють кризу.