В Одесі заблокували авто ТЦК, з якого втекли чоловіки

У вівторок, 5 травня 2026 року, в Одесі відбулася спланована акція з перешкоджання роботі працівників ТЦК. Група невідомих заблокувала спецтранспорт ТЦК, застосувала спецзасоби та сприяла втечі трьох цивільних громадян.

За даними Одеського обласного ТЦК та СП, подія сталась під час транспортування групи чоловіків до мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перебіг подій:

Спочатку два цивільні автомобілі перерізали шлях службовому транспорту працівників ТЦК, змусивши його зупинитися. Група невідомих людей розбила скло в автомобілі ТЦК, після чого розпилили в салоні газ подразнювальної дії (імовірно, сльозогінний газ).

Результат: Скориставшись хаосом та загрозою задухи, троє чоловіків втекли з місця події.

Позиція Центру комплектування

У ТЦК наголошують, що характер події — використання двох машин для блокування та наявність спецзасобів — свідчить про те, що акція була заздалегідь спланованою.

Дії невідомих громадян створили пряму небезпеку для здоров’я як співробітників ТЦК, що здійснювали супровід, так і інших людей, що перебували в закритому салоні під час газового впливу.

Юридична кваліфікація: Керівництво ТЦК готує звернення до правоохоронних органів. Дії нападників кваліфікують як умисне перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ).

Нагадаємо

Ця подія стала ще однією в ланцюгу радикальної протидії представникам ТЦК. Одеський інцидент перегукується з подіями у Дніпрі, де під час заходів оповіщення чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї, поранивши трьох працівників ТЦК.