Повідомлено про підозру «ректору» захопленого Луганського медуніверситету

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Спецслужби задокументували факти колабораційної діяльності очільника окупаційного вишу – «ректора Луганського державного медичного університету імені святителя Луки». Зловмисник перетворив навчальний заклад на центр підготовки кадрів для фронтових потреб рф та інтегрував його в російську освітню систему. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У 2023 році так званий «заклад освіти», створений загарбниками на базі Луганського медичного університету, був перейменований окупантами на «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение» та переведений у систему російського мінздраву.

Фото ілюстративне: Служба безпеки України

За даними слідства, у центрі справи опинився випускник Луганського медичного університету (ЛМУ), який до призначення на окуповані території працював у Ростові-на-Дону. Наприкінці 2024 року загарбники призначили його «в.о. ректора» незаконного закладу, створеного на базі захопленого ЛМУ.

Його завдання на посаді:

  • Остаточне підпорядкування вишу міністерству охорони здоров’я рф.
  • Легалізація диплома «федерального державного бюджетного закладу» через російські стандарти.
  • Розробка внутрішніх регламентів на основі нормативної бази країни-агресорки.
Мілітаризація навчання та тактична медицина

Під керівництвом фігуранта виш припинив бути суто цивільним об’єктом, зосередившись на підтримці збройної агресії проти України.

  • В освітні плани впроваджено курси, де майбутніх лікарів навчають володіти вогнепальною зброєю. Окупанти розвивають напрямок тактичної медицини та військової підготовки, яка включає знання зброї як елемента екіпірування лікаря.
  • Молодь масово залучають до догляду за пораненими окупантами у військових шпиталях, фактично використовуючи їх як безоплатний медичний персонал для потреб російської армії.
  • Проведення конференцій з воєнно-польової медицини, спрямованих виключно на досвід ведення війни проти України.

СБУ та Луганська обласна прокуратура зібрали вичерпну доказову базу для оголошення підозри.

  • Кваліфікація: ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність у сфері освіти).

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще двом мешканцям Луганської області, які співпрацюють з окупаційною владою та сприяють організації залізничних перевезень для потреб армії рф.

