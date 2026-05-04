Повідомлено про підозру «ректору» захопленого Луганського медуніверситету

Спецслужби задокументували факти колабораційної діяльності очільника окупаційного вишу – «ректора Луганського державного медичного університету імені святителя Луки». Зловмисник перетворив навчальний заклад на центр підготовки кадрів для фронтових потреб рф та інтегрував його в російську освітню систему. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У 2023 році так званий «заклад освіти», створений загарбниками на базі Луганського медичного університету, був перейменований окупантами на «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение» та переведений у систему російського мінздраву.

За даними слідства, у центрі справи опинився випускник Луганського медичного університету (ЛМУ), який до призначення на окуповані території працював у Ростові-на-Дону. Наприкінці 2024 року загарбники призначили його «в.о. ректора» незаконного закладу, створеного на базі захопленого ЛМУ.

Його завдання на посаді:

Остаточне підпорядкування вишу міністерству охорони здоров’я рф.

Легалізація диплома «федерального державного бюджетного закладу» через російські стандарти.

Розробка внутрішніх регламентів на основі нормативної бази країни-агресорки.

Мілітаризація навчання та тактична медицина

Під керівництвом фігуранта виш припинив бути суто цивільним об’єктом, зосередившись на підтримці збройної агресії проти України.

В освітні плани впроваджено курси, де майбутніх лікарів навчають володіти вогнепальною зброєю. Окупанти розвивають напрямок тактичної медицини та військової підготовки, яка включає знання зброї як елемента екіпірування лікаря.

Молодь масово залучають до догляду за пораненими окупантами у військових шпиталях, фактично використовуючи їх як безоплатний медичний персонал для потреб російської армії.

Проведення конференцій з воєнно-польової медицини, спрямованих виключно на досвід ведення війни проти України.

СБУ та Луганська обласна прокуратура зібрали вичерпну доказову базу для оголошення підозри.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність у сфері освіти).

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

