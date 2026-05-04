На Дніпропетровщині розпочався суд над бійцями «Вовків Да Вінчі»

Сьогодні, 4 травня 2026 року, розпочинаються судові засідання у справі трьох бійців батальйону «Вовки Да Вінчі», яких підозрюють у скоєнні тяжких злочинів у Синельниківському районі. Інцидент, що стався в ніч на 1 травня у місті Шахтарське, викликав значний резонанс: військові жорстоко побили 20-річного юнака, викрали його непритомним та обстріляли будівлю магазину. Про це повідомляється на Facebook-сторінці “Новини Шахтарського”.

📢 «З травня слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.

Хронологія злочину в Шахтарському

За даними слідства та поліції Дніпропетровської області, події розвивалися за наступним сценарієм:

Початок конфлікту: 1 травня близько 23:40 троє чоловіків (віком 24, 25 та 38 років) прибули на автомобілі до місцевого магазину. Всередині виникла сварка з 20-річним знайомим охоронниці, яка швидко переросла у жорстоке побиття.

Нападники заштовхали потерпілого, який знепритомнів від травм, до свого автомобіля.

Нападники заштовхали потерпілого, який знепритомнів від травм, до свого автомобіля. Стрілянина та пожежа: Перед тим як поїхати, зловмисники відкрили вогонь з автоматичної зброї по фасаду магазину. Це спричинило пошкодження та займання будівлі.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місцеперебування потерпілого. Хлопця знайшли без свідомості та терміново доправили до лікарні.

Завдяки злагодженій роботі співробітників Синельниківського районного управління поліції та відділення поліції №3 вдалося встановити причетних осіб, їхнє місце перебування та затримати їх у сусідньому населеному пункті.

⚖️ Офіційні підозри та статті ККУ

3 травня слідчі офіційно повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 4 ст. 296 — Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Ч. 2 ст. 146 — Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Винуватцям загрожує тривалий термін ув’язнення.

Реакція підрозділу «Вовки Да Вінчі»

Командування батальйону оперативно відреагувало на ганебний інцидент. 2 травня у підрозділі офіційно підтвердили причетність своїх бійців до подій у Шахтарському.

📢 «Винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з законом. Підрозділ не покриватиме злочинні дії. Ми зобов’язуємося компенсувати завдану шкоду та всіляко допомагати місцевій громаді у відновленні пошкодженого майна», — йдеться у заяві батальйону.

Судовий процес

Сьогодні суд має обрати підозрюваним запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави, враховуючи особливу зухвалість злочину та використання бойової зброї проти цивільних у тиловому місті.

