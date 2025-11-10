НАБУ розкрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики

Антикорупційні органи розпочали спецоперацію з викриття масштабної корупції у сфері енергетики, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у понеділок, 10 листопада.

📢 «НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації», – зазначається у повідомленні Бюро.

За даними НАБУ, учасники цієї злочинної організації створили розгалужену корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства. Серед таких підприємств — АТ «НАЕК Енергоатом».

☝️ Деталі спецоперації антикорупційні органи пообіцяли оприлюднити пізніше, після завершення ключових процесуальних дій.

📌 Раніше, 29 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому — тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн гривень.

За інформацією слідства, Кудрицький разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем фігурують у справі щодо шахрайського заволодіння коштами державного підприємства на десятки мільйонів гривень.

Уже 30 жовтня за Кудрицького внесли визначену судом заставу, після чого він вийшов із-під варти.