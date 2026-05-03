Денис Молотов
Пособництво ворогу: оголошено підозру залізничникам з Луганщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 03.05.2026

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще двом мешканцям Луганської області, які співпрацюють з окупаційною владою та сприяють організації залізничних перевезень для потреб армії рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, у 2023–2024 роках фігурантів призначили на посади начальників станцій Городній та Старобільськ у структурі так званої «Луганської філії фдуп “Залізниці новоросії”». Це підприємство окупанти створили на базі захопленого майна «Укрзалізниці».

Слідчі встановили, що підозрювані забезпечують функціонування залізничної інфраструктури, яка використовується російськими військовими для ведення бойових дій проти України.

Фото ілюстративне: Служба безпеки України
☝️ Зокрема, задокументовано їхню участь у таких діях:
  • організація безперебійного руху військових потягів та ешелонів із пальним;
  • забезпечення охорони відповідних об’єктів залізничної інфраструктури;
  • постійна координація з військовими комендатурами та підрозділами супроводу вантажів та особового складу ворога;
  • звітування оперативному штабу про виконання графіків перевезень;
  • надання приміщень для тимчасового розміщення особового складу військ рф.

⚖️ Дії підозрюваних кваліфіковано як пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні та слідчі заходи здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також Управління СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду справу щодо двох ключових організаторів примусової мобілізації жителів окупованої Новоайдарської громади Луганщини до російської армії.

