У москві ображено розкритикували політику Вірменії

Прессекретарка міністерства закордонних справ росії марія захарова 7 травня заявила, що влада Вірменії нібито порушила запевнення щодо відсутності кроків проти рф. Відповідну заяву представниці російського МЗС поширили російські пропагандистські державні медіа.

За словами Захарової, під час візитів до москви керівництво Вірменії запевняло російську сторону, що не здійснюватиме дій, спрямованих проти росії. Водночас вона заявила, що “останні кроки Єревана можуть ускладнити російсько-вірменські відносини”.

Окремо представниця МЗС рф висловила невдоволення через проведення у Вірменії міжнародних заходів за участі західних держав та України.

📢 Захарова заявила, що Вірменія, яку в росії раніше називали “братньою країною”, стала майданчиком для виступів президента України Володимира Зеленського, якого, за її словами, у Єревані “дуже тепло прийняли”.

ℹ️ Раніше у столиці Вірменії відбувся саміт Європейської політичної спільноти. У заході взяли участь представники 27 держав Європейського Союзу та ще 21 країни, серед яких Велика Британія, Туреччина, Азербайджан та Україна.

Також у Єревані пройшов саміт Вірменія-ЄС за участі президента Європейської ради Антоніу Кошти та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Крім того, Вірменію з державним візитом відвідав президент Франції Емманюель Макрон.

Після проведення міжнародних зустрічей прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що не братиме участі у параді 9 травня у москві.

📢 За словами Пашиняна, рішення пов’язане з необхідністю підготовки до парламентських виборів, які у Вірменії заплановані на 7 червня.

Водночас глава уряду Вірменії підтвердив курс країни на поглиблення співпраці з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Також він заявив про намір Вірменії вийти з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

👉 Також нагадаємо, що У середу ввечері, 6 травня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський виступив із відеозверненням, у якому констатував повне ігнорування росією пропозиції про припинення вогню.