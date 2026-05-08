У Києві затримали власника горілчаного заводу з Луганська

Служба безпеки України викрила на пособництві окупантам співвласника лікеро-горілчаного заводу. Підприємство розташоване у тимчасово окупованому Луганську. Фігуранта затримали за місцем його проживання у Києві. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними розслідування, затриманий є колишнім заступником директора підприємства. Він також є одним із його співзасновників. З 2015 року чоловік постійно мешкав у Києві.

При цьому він продовжував дистанційно керувати виробництвом на окупованій території. Бізнесмен координував діяльність заводу та отримував прибутки. Наприкінці 2022 року він перереєстрував бізнес у державних органах рф через своїх спільників на ТОТ.

Наразі завод продовжує випуск міцних напоїв. Продукція постачається до росії. Підприємство сплачує податки до російського бюджету, чим фінансує війну проти України.

Співпраця з окупаційними установами та прибутки

Правопорушник також передав один з активів заводу в оренду «федеральному університету» в Луганську. Йдеться про сучасний спортивний комплекс. Окупанти використовують цей об’єкт для власних потреб. Там проводять «спортивно-патріотичні змагання» та заходи на підтримку так званої «сво».

Від цієї оренди зловмисник отримував 1 млн російських рублів на рік. Загалом у 2025 році його дохід від діяльності на Луганщині перевищив 2,3 млн гривень.

Результати обшуків та запобіжний захід

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта в київській квартирі СБУ вилучила докази протиправних дій. Серед них:

  • мобільні телефони з листуванням з бізнес-партнерами на ТОТ;
  • банківські картки;
  • електронні копії установчих документів та інші докази протиправної діяльності.

Чоловіку повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Це злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Операцію проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила на пособництві агресору власницю великої будівельної компанії, яка мешкає в Києві, але активно співпрацює з окупаційною владою на Луганщині, виконуючи ремонти адміністративних будівель «лнр».

