У Києві затримали власника горілчаного заводу з Луганська

Служба безпеки України викрила на пособництві окупантам співвласника лікеро-горілчаного заводу. Підприємство розташоване у тимчасово окупованому Луганську. Фігуранта затримали за місцем його проживання у Києві. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.
За даними розслідування, затриманий є колишнім заступником директора підприємства. Він також є одним із його співзасновників. З 2015 року чоловік постійно мешкав у Києві.
При цьому він продовжував дистанційно керувати виробництвом на окупованій території. Бізнесмен координував діяльність заводу та отримував прибутки. Наприкінці 2022 року він перереєстрував бізнес у державних органах рф через своїх спільників на ТОТ.
Наразі завод продовжує випуск міцних напоїв. Продукція постачається до росії. Підприємство сплачує податки до російського бюджету, чим фінансує війну проти України.
Співпраця з окупаційними установами та прибутки
Правопорушник також передав один з активів заводу в оренду «федеральному університету» в Луганську. Йдеться про сучасний спортивний комплекс. Окупанти використовують цей об’єкт для власних потреб. Там проводять «спортивно-патріотичні змагання» та заходи на підтримку так званої «сво».
Від цієї оренди зловмисник отримував 1 млн російських рублів на рік. Загалом у 2025 році його дохід від діяльності на Луганщині перевищив 2,3 млн гривень.
Результати обшуків та запобіжний захід
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта в київській квартирі СБУ вилучила докази протиправних дій. Серед них:
- мобільні телефони з листуванням з бізнес-партнерами на ТОТ;
- банківські картки;
- електронні копії установчих документів та інші докази протиправної діяльності.
Чоловіку повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Це злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Наразі зловмисник перебуває під вартою.
Операцію проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
