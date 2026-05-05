Олексій Харченко передав партію дронів 100-й бригаді ЗСУ

У межах робочого візиту на передові позиції начальник Луганської ОВА Олексій Харченко відвідав командний пункт 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Громада області вкотре підтримала захисників партією дефіцитного високотехнологічного обладнання. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 5 травня.

Передана партія допомоги сформована з урахуванням сучасних вимог ведення війни, де ключову роль відіграє аеророзвідка та дистанційне ураження.

До складу вантажу увійшли:

DJI Mavic із тепловізорами: Сучасні квадрокоптери, що дозволяють виявляти ворожу техніку та особовий склад у повній темряві. Це суттєво розширює можливості підрозділу з контролю сірої зони вночі.

FPV-дрони: Велика партія ударних безпілотників-камікадзе. На сьогодні цей тип озброєння є основним засобом для точкового знищення броньованих цілей та живої сили окупантів.

За системну підтримку та оперативне реагування на запити підрозділу командування 100-ї ОМБр відзначило Олексія Харченка пам’ятним подарунком. Очільнику області вручили ніж із фірмовим гравіюванням бригади — символ військової доблесті та партнерства.

Олексій Харченко про стратегію допомоги

Начальник ОВА підкреслив, що забезпечення фронту безпілотниками залишається абсолютним пріоритетом для адміністрації.

📢 «Кожен дрон, який ми доставляємо на передову — це не просто техніка, а врятовані життя наших Героїв та реальний крок до відновлення кордонів області. Ми продовжуємо працювати 24/7 задля підтримки фронту, адже наша спільна мета незмінна: звільнити кожен метр рідної Луганщини», — наголосив очільник області.

