Сватівська громада перетворює координаційні центри на простір єдності та адаптації

Сватівська МВА активно розвиває координаційні центри та гуманітарні хаби як місця не лише допомоги, а й культурної, освітньої та соціальної інтеграції ВПО. Громада створює атмосферу єдності, в якій переселенці продовжують відчувати себе частиною рідного Сватового. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Також Сватівська громада в умовах релокації знайшла ефективний спосіб збереження внутрішньої єдності. Координаційні центри та гуманітарні хаби стали справжніми майданчиками для спілкування, культурного життя та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Після 2022 року одним із найбільших викликів для луганських громад стало збереження зв’язків між людьми, розкиданими по всій Україні. Сватівська міська військова адміністрація обрала проактивний підхід — перетворити пункти видачі допомоги на живі центри спільноти.

🧩 Хаби як нові «домівки»

Протягом перших чотирьох місяців 2026 року значно активізувалася робота координаційних центрів у Броварах і Чернівцях, а також гуманітарних хабів у Харкові. Ці локації вийшли далеко за межі традиційної гуманітарної допомоги.

Загальна відвідуваність культурних і освітніх заходів сягнула майже тисячі людей. За сухими цифрами — реальні історії людей, які в нових містах знайшли не лише підтримку, а й відчуття приналежності.

Одним із найпопулярніших напрямків стала цифрова грамотність для людей 55+ та тих, хто шукає роботу. У теплій, неформальній атмосфері учасники опановують смартфони, додатки, онлайн-сервіси та навички, необхідні для працевлаштування. Для багатьох старших людей це стало справжнім подоланням цифрового бар’єра.

Там, де багато хто бачить цифрову нерівність, сватівські координатори створили майданчик для спільного зростання. А за потреби – надають індивідуальні консультації. Це особливо важливо для людей старшого віку, які в новому місті часто почуваються безпорадними перед технологіями.

🎨 Культура та підтримка

Активності в центрах вражають різноманітністю: творчі майстерні для дітей, «Поетична кав’ярня», турніри з шахів і доміно, тематичні рухові акції, «Жіночі посиденьки» та психологічні тренінги. Проводяться майстер-класи з виготовлення іграшок, текстильних квітів, виробів до пам’ятних свят, бісероплетіння.

Особливу увагу приділяють роботі з дітьми. У Броварах за підтримки БФ «Добряк» реалізується програма «Альтернатива насильству» — важливий проєкт, спрямований на роботу з психологічними травмами, які війна залишає у наймолодших.

📢 «Коли переїхали, спочатку було відчуття, що все залишилося там – і місто, і знайомі люди. А тут на заходах зустріла сусідів зі Сватового, з якими не бачились кілька років. Це дуже підтримує», — ділиться переселенка Олена, яка нині живе у Броварах.

Сватівська громада знайшла баланс між вкоріненістю в рідну культуру та відкритістю до приймаючих міст. З одного боку – участь у концертах, театральних виставах, виставках, спільні відвідини зоопарку й філармонії, що допомагає ВПО стати частиною нових спільнот.

Начальник Сватівської міської військової адміністрації Олександр Міткевич підкреслює:

📢 «Наша головна мета — не лише надавати гуманітарну допомогу, а й зберігати єдність і самобутність громади. Кожна організована зустріч, кожен майстерклас або спільне читання книг — це крок уперед до перемоги й повернення додому. Ми створюємо атмосферу, в якій кожен сватівчанин відчуває: він не самотній, ми — єдина родина, де б не перебували».

Для Сватівської громади консолідація сьогодні означає системну роботу зі збереження зв’язків між людьми, підтримки спільного культурного простору та створення середовища, у якому переселенці продовжують відчувати себе частиною своєї громади.

