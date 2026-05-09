Культура Луганщини: як громади представили спадщину в Івано-Франківську

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 09.05.2026

7 травня Івано-Франківськ відзначив 364-ту річницю з дня здобуття Магдебурзького права. Цьогорічні урочистості отримали нове значення завдяки ініціативі «Місто об’єднує громади». Захід згуртував представників різних регіонів України навколо ідеї культурного обміну та взаємної підтримки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у суботу, 9 травня.

Громади Луганщини представили свою культурну спадщину через автентичні речі та традиційні практики. Локації були організовані для безпосередньої взаємодії з відвідувачами. Гості міста знайомилися з вишивкою, що має характерну для східного регіону орнаментику.

Окрему увагу привернула традиційна випічка Луганської області. Майстрині проводили майстер-класи та вели неформальне спілкування з гостями. Дорослі відвідувачі цікавилися історією експонатів та ставили запитання про походження візерунків.

Робота з молодим поколінням

Діти стали активними учасниками інтерактивної частини програми. Наймолодші гості обирали традиційні орнаменти для аквагриму. Вони активно розпитували майстринь про значення кожного символу. Це дозволило передати культурний код регіону в цікавій для малечі формі. Інтерес до локацій Луганщини залишався стабільно високим упродовж усього святкового дня.

📌 Особливим елементом презентації стала карта переміщень. Кожен учасник заходу міг самостійно позначити на ній свій маршрут евакуації. Карта поступово наповнювалася короткими особистими історіями людей.

Цей інтерактив наочно продемонстрував масштаб і людський вимір переселення українців. Такі розповіді стали важливою частиною загальної експозиції. Вони об’єднали минуле мешканців Луганщини з їхнім сьогоденням у нових громадах.

Попри виклики та тимчасову окупацію територій, регіон продовжує жити у своїх людях. Луганщина залишається частиною загальноукраїнського культурного простору.

Презентація спадщини в Івано-Франківську підтвердила нерозривний зв’язок між різними частинами країни.

👉 Також нагадаємо, що Сватівська МВА активно розвиває координаційні центри та гуманітарні хаби як місця не лише допомоги, а й культурної, освітньої та соціальної інтеграції ВПО.

