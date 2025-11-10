Вівторок, 11 Листопада, 2025
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Операція “Мідас”: через офіс Деркача легалізували мільйони доларів

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ розкрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики

У межах масштабної антикорупційної операції «Мідас» детективи НАБУ встановили, що учасники злочинної схеми у сфері енергетики легалізували («відмили») близько $100 млн через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у понеділок, 10 листопада.

Відомо, що приміщення, яке використовувалося як «пральня» для відмивання грошей і де здійснювався суворий облік і велась «чорна каса», знаходилося в самісінькому центрі Києва та належало членам родини Деркача. Його також було обвинувачено НАБУ та САП й в іншій справі.

📢 «Загалом через так звану “пральню” пройшло близько 100 млн доларів», — йдеться у повідомленні Бюро.

За даними слідства, коштами керували через мережу компаній-нерезидентів, а також осіб, які перебували за кордоном.

📢 «Окрема увага приділялася криптовалютам. Переважна кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органів державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях», – розповіли у відомстві.

У НАБУ зазначають, що географія «пральні» не мала обмежень — гроші видавали як у москві, так і в країнах Африки та Північної Америки.

💼 За надання «послуг» клієнтам, які не входили до злочинної організації, офіс отримував комісію у вигляді відсотка від проведених сум.

Раніше того ж дня НАБУ повідомило про операцію «Мідас», спрямовану на викриття корупційної схеми у сфері енергетики.

Зловмисники, за версією слідства, систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатому» — до 15% від вартості контрактів. Нині в офісі «Енергоатому» тривають обшуки.

