ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Стрілянина в Міжгір’ї: військові відкрили вогонь під час штурму ТЦК

Денис Молотов
Стрілянина в Міжгір’ї: військові відкрили вогонь під час штурму ТЦК
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У місті Міжгір’я Закарпатської області стався конфлікт біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Причиною інциденту стала мобілізація представника місцевої ромської громади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в суботу, 9 травня, у своєму Telegram-каналі.

Після мобілізації чоловіка, біля приміщення 2 відділу Хустського РТЦК зібралося близько 30 людей. Натовп почав виламувати двері та намагався прорватися всередину будівлі. Під час конфлікту працівники ТЦК застосували вогнепальну зброю.

За наявною інформацією, було здійснено щонайменше чотири постріли. Більшість із них зробили зі стартового пістолета. Також зафіксовано мінімум один постріл з автомата Калашникова. Джерела стверджують, що постріл з автомата був здійснений холостим набоєм.

За інформацією зсередини установи, такі набої зазвичай використовують під час поховань військових. Використання їх під час цивільного конфлікту викликає додаткові питання у правоохоронців.

Реакція керівництва та розбіжності у свідченнях

Керівництво ТЦК спочатку намагалося заперечити факт стрілянини. Йдеться про ТВО начальника відділу майора Романа Салигу. Спочатку лунала версія, що пострілів взагалі не було. Пізніше представники установи заявили про лише два постріли холостими набоями.

Проте оприлюднені відеозаписи свідчать про інше. На кадрах чітко чути щонайменше чотири окремі постріли. Наразі покази самих працівників ТЦК суперечать один одному та наявним відеоматеріалам.

Також з’явилась офіційна реакція Закарпатського обласного ТЦК:

Стрілянина в Міжгір’ї: військові відкрили вогонь під час штурму ТЦК 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Закарпатського обласного ТЦК / 09.05.2026

📢 «У зв’язку з поширенням інформації щодо інциденту біля приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП повідомляємо:

Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду.

Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито», – йдеться у повідомленні.

Питання, на які має відповісти слідство:
  • Хто саме з працівників ТЦК відкривав вогонь?
  • З яких конкретних видів зброї здійснювалися постріли?
  • Чому в бойовій зброї (автоматі) були заряджені холості набої?
  • Хто намагався приховати реальну кількість пострілів від офіційного розслідування?

Правоохоронні органи наразі встановлюють усіх учасників події. Слідство триває.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 208 боїв за добу 7 травня – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

На Сумщині чоловік загинув унаслідок підриву на міні

ВІЙНА

Ворог здійснив 132 атаки та запустив понад 5,7 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Іран запровадив нові правила для проходу суден Ормузькою протокою – CNN

ПОДІЇ

Ворог провів 65 атак на фронті, найактивніше діє на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

«Пліч-о-пліч»: Сіверськодонецька громада та стратегічні партнерства

ЛУГАНЩИНА

Фінляндія масштабує підтримку «чеської ініціативи» снарядів

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку армія рф зосередила близько 106 тисяч особового складу – Сирський

ПОДІЇ

СБУ затримала кілера рф за спробу вбивства топ-офіцера ВМС ЗСУ в Одесі до “річниці 9 травня”

ПОДІЇ

На фронті відбулося 245 боїв за добу 8 травня – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

На фронті відбулося 122 бойових зіткнення, найінтенсивніше ворог атакує на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Правоохоронці провели 44 обшуки у посадовців ТЦК по всій Україні

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА передала партію безпілотників 53-й бригаді

ЛУГАНЩИНА

У Павлограді внаслідок атаки дронів постраждали цивільні

ВІЙНА

Олексій Харченко передав партію дронів 100-й бригаді ЗСУ

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип