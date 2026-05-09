Стрілянина в Міжгір’ї: військові відкрили вогонь під час штурму ТЦК

У місті Міжгір’я Закарпатської області стався конфлікт біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Причиною інциденту стала мобілізація представника місцевої ромської громади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в суботу, 9 травня, у своєму Telegram-каналі.

Після мобілізації чоловіка, біля приміщення 2 відділу Хустського РТЦК зібралося близько 30 людей. Натовп почав виламувати двері та намагався прорватися всередину будівлі. Під час конфлікту працівники ТЦК застосували вогнепальну зброю.

За наявною інформацією, було здійснено щонайменше чотири постріли. Більшість із них зробили зі стартового пістолета. Також зафіксовано мінімум один постріл з автомата Калашникова. Джерела стверджують, що постріл з автомата був здійснений холостим набоєм.

За інформацією зсередини установи, такі набої зазвичай використовують під час поховань військових. Використання їх під час цивільного конфлікту викликає додаткові питання у правоохоронців.

Реакція керівництва та розбіжності у свідченнях

Керівництво ТЦК спочатку намагалося заперечити факт стрілянини. Йдеться про ТВО начальника відділу майора Романа Салигу. Спочатку лунала версія, що пострілів взагалі не було. Пізніше представники установи заявили про лише два постріли холостими набоями.

Проте оприлюднені відеозаписи свідчать про інше. На кадрах чітко чути щонайменше чотири окремі постріли. Наразі покази самих працівників ТЦК суперечать один одному та наявним відеоматеріалам.

Також з’явилась офіційна реакція Закарпатського обласного ТЦК:

📢 «У зв’язку з поширенням інформації щодо інциденту біля приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП повідомляємо:

Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду.

Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито», – йдеться у повідомленні.

Питання, на які має відповісти слідство:

Хто саме з працівників ТЦК відкривав вогонь?

З яких конкретних видів зброї здійснювалися постріли?

Чому в бойовій зброї (автоматі) були заряджені холості набої?

Хто намагався приховати реальну кількість пострілів від офіційного розслідування?

Правоохоронні органи наразі встановлюють усіх учасників події. Слідство триває.