Чернишов став фігурантом справи НАБУ про незаконне збагачення

Колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Про це у вівторок, 11 листопада, поінформувала пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Цю схему контролював керівник злочинної організації, викритої напередодні детективами НАБУ та прокурорами САП.

📢 «Детективи задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара», — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, Чернишов отримав понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Частину цих коштів він брав особисто, а решту — через довірену особу.

☝️ Востаннє — вже після того, як його ім’я з’явилося у розслідуванні НАБУ, — підозрюваному через дружину передали 500 тисяч доларів США.

У Бюро нагадали, що Олексій Чернишов уже фігурує у справі про зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про масштабну операцію «Мідас», спрямовану на викриття корупції в енергетичній сфері, зокрема відмивання коштів «Енергоатома» у великих масштабах.

Згодом стало відомо, що злочинці легалізували гроші через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. За даними слідства, учасники схеми «відмили» близько 100 мільйонів доларів.

Увечері на корупційний скандал відреагував й шостий президент України Володимир Зеленський, заявивши, що

📢 «вироки мають бути», і кожен, хто створював корупційні схеми, отримає чітку процесуальну відповідь.