Середа, 12 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Чернишов став фігурантом справи НАБУ про незаконне збагачення

Денис Молотов
Денис Молотов
Чернишов став фігурантом справи НАБУ про незаконне збагачення

Колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Про це у вівторок, 11 листопада, поінформувала пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Цю схему контролював керівник злочинної організації, викритої напередодні детективами НАБУ та прокурорами САП.

📢 «Детективи задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара», — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, Чернишов отримав понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Частину цих коштів він брав особисто, а решту — через довірену особу.

☝️ Востаннє — вже після того, як його ім’я з’явилося у розслідуванні НАБУ, — підозрюваному через дружину передали 500 тисяч доларів США.

У Бюро нагадали, що Олексій Чернишов уже фігурує у справі про зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

📢 «У НАБУ нагадали, що Чернишов вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі», — повідомили в антикорупційному відомстві.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про масштабну операцію «Мідас», спрямовану на викриття корупції в енергетичній сфері, зокрема відмивання коштів «Енергоатома» у великих масштабах.

Згодом стало відомо, що злочинці легалізували гроші через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. За даними слідства, учасники схеми «відмили» близько 100 мільйонів доларів.

Увечері на корупційний скандал відреагував й шостий президент України Володимир Зеленський, заявивши, що

📢 «вироки мають бути», і кожен, хто створював корупційні схеми, отримає чітку процесуальну відповідь.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість боїв на фронті за добу зменшилася до 154: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

ВАЖЛИВО

У Кремінській громаді продовжують діяти програми допомоги ВПО та Захисникам

ЛУГАНЩИНА

Виняток для Угорщини з енергетичних санкцій має обмежений термін

ПОЛІТИКА

Україна очікує зростання врожаю у 2025 році на 6% — Мінекономіки

ЕКОНОМІКА

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус

ПОДІЇ

На росії дрони пошкодили дві нафтоперекачувальні станції

ВАЖЛИВО

Нові атаки рф на енергетику України: діють графіки відключень

ВАЖЛИВО

Від початку доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Генштаб: на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, половина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

ПОЛІТИКА

ЄС скасовує багаторазові візи для громадян росії

ВАЖЛИВО

Фейк: Україна «продає в Європі» західну зброю, отриману в рамках військової допомоги

СТОПФЕЙК

Індійські нафтопереробники масово відмовляються від російської нафти

ЕКОНОМІКА

СБУ викрила організаторів псевдовиборів і «референдумів» на Луганщині

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"