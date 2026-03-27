В Австрії хочуть заборонити соцмережі для дітей

В Австрії уряд має намір заборонити дітям до 14 років користуватися соціальними мережами. Відповідний законопроєкт планують підготувати до червня. Про це повідомив заступник міністра з питань цифровізації Александр Прьолль, передає Reuters.

Віцеканцлер Австрії Андреас Баблер підтримав ініціативу, назвавши її «хорошим днем для наших дітей», передає Die Presse. За словами Баблера, така заборона має захистити дітей від негативного впливу соціальних мереж.

📢 «Мільярдні корпорації розробили алгоритми, які викликають залежність і відволікають увагу дітей — і при цьому вони ще й отримують прибуток», — зазначив він.

📊 Європейський контроль

Австрія також прагне запровадити мінімальний вік користування соцмережами на рівні всієї Європи.

Раніше правляча партія Німеччини підтримала ідею заборонити доступ до соцмереж дітям до 14 років та посилити цифрову верифікацію для підлітків.

У Польщі планують запровадити нові правила для учнів, які передбачають обмеження використання мобільних пристроїв у школах. З 1 вересня планується заборонити користуватись мобільними телефонами у школах учням віком до 16 років.

🌍 Світовий досвід

Першою країною, яка законодавчо встановила мінімальний вік користування соцмережами, стала Австралія. З 9 грудня минулого року такі платформи, як Instagram, TikTok і YouTube, заблокували понад 1 мільйон акаунтів.

Депутати Європарламенту також підтримали ініціативу щодо обмежень — вони ухвалили резолюцію із закликом заборонити користування соціальними мережами для дітей до 16 років.

Норвезький уряд планує запровадити заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років