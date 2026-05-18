Шахраї виманили кошти у колишнього прем’єра України

У Києві викрили масштабну злочинну схему. Двоє зловмисників виманили у колишнього високопосадовця заощадження на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. Про це у понеділок, 18 травня 2026 року, повідомили пресслужби столичної прокуратури та поліції.

Злочинці діли за чітко продуманим сценарієм. Спочатку до 79-річного чоловіка зателефонував невідомий. Він представився відповідальним працівником правоохоронних органів.

📢 «Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі “шахедів” для армії агресора», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Через сильний психологічний тиск літній чоловік розгубився. Він погодився провести так званий «обшук по відеов’язку». Під час онлайн-розмови пенсіонер показав зловмисникам усі свої фінансові заощадження.

Після цього за вказівкою голос за телефоном змусив його скласти гроші у пакет. Чоловік виніс пакунок на вулицю та біля свого будинку віддав невідомим «на перевірку».

Потерпілий передав зловмисникам такі кошти:

110 710 доларів США;

10 200 євро;

заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.

Отримані євро та долари підозрювані одразу перерахували на крипторахунок організатора схеми. Проте фінансову операцію з іншою валютою завершити не вдалося. Мережевий обмінник відмовився приймати шекелі, фунти та крони.

Особа потерпілого: дані джерел

Офіційні правоохоронні органи не називають імені постраждалого. Водночас видання «Українська правда» з посиланням на власні поінформовані джерела інформує про особу пенсіонера.

За даними журналістів, жертвою обману став шостий прем’єр-міністр України Віталій Пустовойтенко. Політик очолював Кабінет Міністрів України у 1997–1999 роках. Зараз експрем’єру якраз виповнилося 79 років.

Затримання кур’єрів та запобіжний захід

Правоохоронці оперативно встановили особи двох учасників схеми. Саме ці чоловіки приїжджали до будинку потерпілого за грошима.

Спецпризначенці затримали фігурантів. Під час невідкладного обшуку їхнього автомобіля поліцейські вилучили ту частину валюти, яку відмовилися приймати в обмінному пункті.

Затриманим особам офіційно повідомлено про підозри. Дії кваліфіковано за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі підозрювані перебувають під вартою в слідчому ізоляторі. Суд визначив для них можливість внесення застави. Для одного фігуранта вона становить 4,9 млн гривень, для іншого — 3,3 млн гривень. Поліція встановлює інших співавторів схеми.

Попередні аналогічні злочини у столиці

Цей інцидент не є поодиноким випадком використання авторитету спецслужб для обману громадян. Раніше повідомлялося, що у Києві черговий псевдоспівробітник СБУ ошукав народну артистку України. Жінка втратила понад 137 тисяч доларів. Гроші тоді забрав 36-річний мешканець Сумської області. Він також перерахував їх через валютний обмін на криптогаманці третіх осіб.

Також правоохоронці затримували зловмисника, який діяв за схожим методом. Чоловік видавав себе за співробітника СБУ. Він намагався виманити з київського приватного підприємства півмільйона доларів США.

