Казахстанський суд дозволив стягнути 1,4 млрд доларів з Газпрому за позовом Нафтогазу

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 21.05.2026

Українська державна енергетична компанія досягла значного успіху у процесі примусового стягнення заборгованості з російського енергетичного монополіста за межами європейських судових інстанцій. Про це свідчить офіційне рішення судового органу, а також відповідна заява керівництва компанії, оприлюднена у четвер, 21 травня 2026 року.

Судовий орган Республіки Казахстан офіційно дозволив стягнення з російського ПАТ «Газпром» фінансових коштів у розмірі 1,4 млрд доларів США. Ці активи мають бути виплачені на користь НАК «Нафтогаз України» на виконання раніше ухваленого рішення міжнародного арбітражу.

Очільник компанії наголосив на винятковості та важливості цього юридичного кроку для міжнародної практики. Це перше публічне іноземне судове рішення, яке офіційно дозволяє розпочати процедуру примусового виконання зазначеного арбітражного вердикту в окремій національній юрисдикції. Робота у цьому напрямку триватиме і в інших країнах, де російська газова монополія має майно чи фінансові рахунки.

Хронологія та фінансові параметри судового спору
Фото ілюстративне / НАК "Нафтогаз України" / 21.05.2026

Тривала юридична серія між українською та російською корпораціями завершилася повною перемогою Києва. У березні поточного року компанія остаточно виграла судовий спір щодо невиплати боргу за організацію транзиту палива через українську газотранспортну систему.

Окрім основної суми боргу, на російську сторону покладено додаткові фінансові зобов’язання:

  • Основний борг за транзит: 1,4 млрд доларів США.
  • Судові витрати в арбітражі: Обов’язкова сплата 200 тисяч швейцарських франків.
  • Компенсація витрат у Верховному суді: Виплата 250 тисяч швейцарських франків, які українська сторона витратила під час провадження перед федеральним Верховним судом Швейцарії.
Порушення умов договору

Згідно з чинним контрактом, українська компанія була зобов’язана безперебійно організовувати транзит природного газу територією України для потреб європейських клієнтів «Газпрому» до офіційного припинення дії цієї угоди, яке відбулося 1 січня 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення та вимушеної зупинки приймання газу через окуповану росіянами точку входу «Сохранівка», українські фахівці забезпечували транзит у доступних обсягах через точку входу «Суджа». Попри повне виконання технічних зобов’язань з боку України, російська компанія в односторонньому порядку відмовилася сплачувати у повному обсязі кошти за організацію транспортування, чим грубо порушила свої договірні зобов’язання.

Історія розгляду справи в арбітражних інстанціях відбувалася за таким графіком:

  • Вересень 2022 року: Українська сторона офіційно розпочала масштабний арбітражний процес проти російського монополіста через несвоєчасну та неповну оплату послуг.
  • Червень 2025 року: Міжнародний арбітражний трибунал, який детально розглядав цю справу у Швейцарії, ухвалив первинне рішення та зобов’язав російську сторону виплатити 1,37 млрд доларів США.
  • Березень 2026 року: Суд між Нафтогазом та російським Газпромом завершився остаточною перемогою української компанії. Найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила рішення міжнародного арбітражу про виплату російською стороною понад 1,4 млрд доларів.

Нинішній вердикт суду в Казахстані відкриває практичну можливість для блокування та подальшого арешту активів, майна та банківських рахунків російської монополії, які географічно перебувають на території цієї центральноазійської держави.

