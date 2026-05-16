путін спростив отримання громадянства рф для жителів невизнаного Придністров’я

Диктатор на росії володимир путін підписав указ, який регулює спрощене набуття громадянства рф мешканцями невизнаного Придністров’я. Про це свідчить офіційний документ, опублікований на російському порталі правової інформації. Інформацію про це передають російські пропагандистські медіа.

У тексті ухваленого документа зазначено, що його прийняли «для захисту прав і свобод людини та громадянина». Також у тексті вказано про опору на «загальновизнані принципи та норми міжнародного права».

Згідно з оприлюдненим указом, новим правом спрощеного отримання документів можуть скористатися такі категорії населення:

неповнолітні іноземні громадяни, які проживають у невизнаному Придністров’ї;

особи без громадянства, які перебувають на території цього регіону;

діти-сироти;

діти, які залишилися без піклування батьків.

Процедура оформлення та військово-політичний тон

Визначено також офіційний механізм подачі відповідних документів. Заяви на отримання паспорта рф потрібно буде подавати безпосередньо до російських дипломатичних представництв. Також для цього процесу можна використовувати російські консульські установи.

Ці кроки відбуваються на тлі попередніх повідомлень української сторони щодо ситуації в регіоні. Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов попереджав про спроби росії посилити контингент у Придністров’ї.

Окрім того, загроза зачіпає прикордонні території України. Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що у планах росії уперше зʼявився пункт створити «буферну зону» зі сторони Придністровʼя на Вінниччині.