Польща планує заборонити мобільні телефони у школах для дітей до 16 років

У Польщі планують запровадити нові правила для учнів, які передбачають обмеження використання мобільних пристроїв у школах. З 1 вересня планується заборонити користуватись мобільними телефонами у школах учням віком до 16 років. Про це повідомила міністерка освіти Барбара Новацька, передає PAP.

📢 «Зараз ми завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, яка має вирішальне значення для шкіл і призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року», – наголосила вона.

За її словами, використання телефонів у навчальному процесі не повинно вважатися нормою.

📢 «Використання телефонів у школі не може бути нормою, оскільки діти залежні від інтернету», – пояснила Барбара Новацька.

Обмеження стосуватимуться дітей віком до 16 років. Водночас передбачаються винятки, зокрема у випадках, пов’язаних із медичними потребами учнів. Міністерка зазначила, що конкретний механізм зберігання телефонів визначатимуть самі школи.

📢 «Батьки хочуть бути на зв’язку з дітьми, але чи це буде шафка перед кожною класною кімнатою, чи це будуть “безпечні пакетики”, які також запроваджують школи, чи це буде один кошик у вчителя, виставлений на столі, – це рішення школи», – зазначила вона.

☝️ Таким чином, навчальні заклади отримають певну автономію у впровадженні нових правил. Ініціатива є частиною ширшої європейської тенденції щодо посилення контролю за використанням цифрових технологій дітьми.

Зокрема, у Німеччині правляча партія підтримала пропозицію заборонити використання соціальних мереж для дітей до 14 років і запровадити жорсткішу цифрову верифікацію для підлітків.

📌 Також Європейський парламент раніше ухвалив резолюцію із закликом обмежити доступ до соціальних мереж для дітей до 16 років.

👉 Нагадаємо, СЗР України повідомила, що на росії зростає кількість випадків переслідування користувачів соцмереж за будь-які публікації або навіть звичайні репости.