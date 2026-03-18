Польща планує заборонити мобільні телефони у школах для дітей до 16 років

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Польщі планують запровадити нові правила для учнів, які передбачають обмеження використання мобільних пристроїв у школах. З 1 вересня планується заборонити користуватись мобільними телефонами у школах учням віком до 16 років. Про це повідомила міністерка освіти Барбара Новацька, передає PAP.

📢 «Зараз ми завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, яка має вирішальне значення для шкіл і призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року», – наголосила вона.

За її словами, використання телефонів у навчальному процесі не повинно вважатися нормою.

📢 «Використання телефонів у школі не може бути нормою, оскільки діти залежні від інтернету», – пояснила Барбара Новацька.

Обмеження стосуватимуться дітей віком до 16 років. Водночас передбачаються винятки, зокрема у випадках, пов’язаних із медичними потребами учнів. Міністерка зазначила, що конкретний механізм зберігання телефонів визначатимуть самі школи.

📢 «Батьки хочуть бути на зв’язку з дітьми, але чи це буде шафка перед кожною класною кімнатою, чи це будуть “безпечні пакетики”, які також запроваджують школи, чи це буде один кошик у вчителя, виставлений на столі, – це рішення школи», – зазначила вона.

☝️ Таким чином, навчальні заклади отримають певну автономію у впровадженні нових правил. Ініціатива є частиною ширшої європейської тенденції щодо посилення контролю за використанням цифрових технологій дітьми.

Зокрема, у Німеччині правляча партія підтримала пропозицію заборонити використання соціальних мереж для дітей до 14 років і запровадити жорсткішу цифрову верифікацію для підлітків.

📌 Також Європейський парламент раніше ухвалив резолюцію із закликом обмежити доступ до соціальних мереж для дітей до 16 років.

👉 Нагадаємо, СЗР України повідомила, що на росії зростає кількість випадків переслідування користувачів соцмереж за будь-які публікації або навіть звичайні репости.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф атакувала транспорт і громади на Сумщині: є загиблі

ВІЙНА

На фронті зафіксували 67 бойових дій, ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Маніпуляція: Будапешт вийшов на найбільший «Марш миру» «проти війни та шантажу Зеленського»

СТОПФЕЙК

До суду скерували справи двох «депутатів» псевдопарламенту «лнр»

КРИМІНАЛ

Куба відновила електропостачання після масштабного блекауту

ПОДІЇ

На фронті вже зафіксовано 45 атак, ворог найактивніше діє на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Трамп: без підтримки США Україна не вистояла б й дня

ПОЛІТИКА

рф вдарила дроном по ТЦК у Сумах: є постраждалі

ВАЖЛИВО

На Харківщині росіяни вбили двох медиків швидкої допомоги

ВІЙНА

Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні

ВАЖЛИВО

Таїланд планує переговори щодо купівлі нафти у росії

ЕКОНОМІКА

Повітряні сили повідомили про збиття більшості ракет і дронів рф

ВАЖЛИВО

Луганщина виділить майже 71 млн грн на техніку для Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

МЗС України назвало абсурдними погрози від Ірану

ВЛАДА

Окупанти атакували рятувальників та енергетиків на Харківщині

ВІЙНА
