Луганська лікарня у Лубнах: як працює релокований заклад

14 травня заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська та директор Департаменту охорони здоров’я ОВА Юрій Стогнієв провели моніторинг роботи Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Заклад, що був релокований до міста Лубни на Полтавщині, продовжує розвиватися та впроваджувати нові напрямки медичної допомоги. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у п’ятницю, 15 травня.

🔹 Розширення медичних послуг та нові відділення

Під час візиту посадовці ознайомились із роботою нещодавно відкритих підрозділів. Зокрема, йдеться про відділення медичної реабілітації та паліативної допомоги. На новому місці Луганська лікарня активно розширює спектр послуг для маленьких пацієнтів.

Злагоджену роботу установи сьогодні забезпечує колектив, у складі якого працюють 23 лікарі та 17 представників середнього медичного персоналу. Наприкінці минулого року тут запрацювало стаціонарне відділення медичної реабілітації та паліативної допомоги на 20 ліжок. Крім того, з січня поточного року пацієнтів приймає кабінет амбулаторної реабілітації.

🔹 Показники стаціонарної та хірургічної допомоги

Загальний стаціонарний ліжковий фонд закладу нині налічує 49 місць. Вони розподілені між хірургічним, реанімаційно-анестезіологічним та реабілітаційним профілями.

З початку року у стаціонарі вже проліковано 97 дітей. Серед пацієнтів є внутрішньо переміщені особи та мешканці Луганщини. Протягом цього часу хірурги закладу успішно прооперували 23 дитини.

🔹 Робота амбулаторної ланки та діагностика

Амбулаторна ланка закладу також демонструє стабільні показники. Щодня лікарі поліклініки приймають від 10 до 15 пацієнтів. За перші чотири місяці 2026 року медичні огляди пройшли 1689 дітей.

Нові реабілітаційні послуги мають значний попит серед населення:

амбулаторне відновлення станом на початок травня пройшли 67 дітей;

у стаціонарі таку допомогу отримали шестеро пацієнтів.

Паралельно Луганська лікарня проводить широкий спектр обстежень. З початку року клініко-діагностична лабораторія виконала 413 тестів. Також фахівці зробили 440 ультразвукових та 191 рентгенологічне дослідження.

