Збереження зв’язків у релокації: Шульгинська громада об’єднує людей

Шульгинська селищна військова адміністрація (СВА) в умовах релокації перетворила Координаційний центр у Чернівцях на справжній простір підтримки та збереження спільноти. Тут переселенці не лише отримують допомогу, а й спілкуються, творять, навчаються та продовжують відчувати себе частиною рідної громади. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Шульгинська громада Луганщини не обмежується базовою гуманітарною допомогою. У Чернівцях вона створила багатофункціональний Координаційний центр, який став місцем зустрічей, творчості, навчання та емоційної підтримки для понад 1500 переселенців.

Гуманітарний хаб як простір підтримки

Після вимушеного переміщення одним із головних пріоритетів Шульгинської селищної військової адміністрації стало збереження відчуття спільноти. Громада активно працює над тим, щоб люди не просто виживали в нових умовах, а продовжували залишатися частиною єдиного колективу.

Начальниця Шульгинської СВА Наталя Петренко наголошує:

📢 «Ми прагнемо, щоб навіть після вимушеного переїзду мешканці громади не втрачали відчуття підтримки, можливості спілкуватися та бути частиною спільноти».

🧩 Координаційний центр як нова «домівка»

Ключовим майданчиком такої підтримки став Координаційний центр у Чернівцях, який працює з жовтня 2022 року. Сьогодні його послугами користуються понад 1500 внутрішньо переміщених осіб. Тут надають соціальні консультації, допомагають з працевлаштуванням, пенсійними та правовими питаннями, а також організовують медичні консультації.

З часом центр значно розширив свої функції й перетворився на живий простір, де люди зустрічаються, діляться досвідом і відновлюють соціальні зв’язки.

🎨 Підтримка для різних поколінь

Окремий акцент громада зробила на офлайн-заходах для різних категорій переселенців. У Центрі регулярно проводяться культурно-освітні, творчі та інтеграційні заходи, спрямовані на адаптацію та підтримку людей:

Для дітей та підлітків працює гурток художньо-декоративної творчості «Сузір’я», проводяться майстер-класи, святкові події та освітні воркшопи. Для багатьох дітей такі заходи стали можливістю знайти нове коло спілкування та швидше адаптуватися після переїзду.

Для молоді — творчі та освітні проєкти, що допомагають залишатися активними учасниками громадського життя та підтримувати зв’язок із земляками.

Для людей старшого віку — курси цифрової грамотності «Базові цифрові навички для людей елегантного віку». Учасники вчаться впевнено користуватися смартфонами, онлайн-сервісами, додатками та онлайн-платформами.

📢 «Я прийшла на заняття, бо боялася навіть користуватися телефоном. Тепер сама можу записатися до лікаря чи поговорити з онуками по відео», — ділиться мешканка громади Валентина.

Додатковим елементом є майданчик буккросингу з літературою українських авторів, який став ще одним способом підтримувати спілкування між людьми.

Підсумок

Для Шульгинської громади консолідація — це не просто гасло, а щоденна системна робота. Через різноманітні заходи та постійну комунікацію громада допомагає своїм мешканцям зберігати ідентичність, відчувати підтримку та готуватися до майбутнього повернення.

Нагадаємо