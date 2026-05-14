Рубіо: ЗСУ — найсильніша армія Європи

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що українська армія стала найсильнішою в Європі під час повномасштабної війни з росією. Він сказав це в інтерв’ю Fox News, текст якого оприлюднив Держдепартамент США.

За словами Рубіо, необхідність вести війну проти росії змусила українців розробляти нові тактики, методи, обладнання та технології, що створили «своєрідну гібридну асиметричну війну».

📢 «Якщо подивитися, що росіяни втрачають уп’ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці, а Україна – менша країна і, власне, має меншу армію – хоча, щоб було зрозуміло, зараз українські збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі – очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули», – заявив він.

Втрати та наслідки війни

Марко Рубіо констатував, що у війні з обох боків гине величезна кількість людей. Він додав, що Україні знадобиться два десятиліття на відновлення.

📢 «Збитки для російської економіки є надзвичайними. росіяни втрачають 15-20 тисяч солдатів на місяць – загиблих. Не поранених, а загиблих. Це жахлива війна. І ми готові, президент готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни», — заявив держсекретар США.

Він визнав, що імпульс у мирних переговорах було втрачено з різних причин.

📢 «Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою. Вони пережили зиму. росіяни налаштовані трохи оптимістично, оскільки ціна на нафту зросла. Але, сподіваємося, … що ми скоро досягнемо точки, коли обидві сторони знову почнуть взаємодіяти. І ми готові зіграти роль посередника та довести це до кінця. Я думаю, що ми єдина країна у світі, яка може», — сказав Рубіо.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що поточна ситуація на фронті є найкращою для України за останні 10 місяців.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом квітня втрати росії трималися на рекордному рівні і за підсумками місяця склали понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. Також повідомлялося, що росія втрачає в середньому 254 військових загиблими та тяжко пораненими за один кілометр окупованої української території, а на Донеччині — у середньому 428.

