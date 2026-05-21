У північних регіонах стартували безпрецедентні безпекові заходи

У північних регіонах України розпочалося розгортання додаткових оборонних та контрдиверсійних спроможностей для протидії потенційним загрозам з боку суміжних держав. Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводять комплексні посилені безпекові заходи у прикордонних районах. Про це у четвер, 21 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба СБУ.

Спецоперація має стратегічне значення і розгортається на найвищому державному рівні за прямим розпорядженням керівництва країни.

📢 «На виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського СБУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави», – йдеться в офіційній заяві.

У відомстві підкреслили, що ці дії є безпрецедентними за кількістю залучення особового складу, техніки та спеціальних засобів на територіях, які безпосередньо межують з російською федерацією та Республікою Білорусь. Заходи покликані стати дієвим стримуючим фактором проти будь-яких агресивних наступальних операцій чи провокацій з боку ворога та його союзників.

Проведення операції координує Антитерористичний центр (АТЦ) при СБУ. До виконання завдань залучені підрозділи:

Збройних сил України (ЗСУ);

Національної поліції;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Комплексні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту одночасно охоплюють території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Першочергова робота оперативних груп спрямована на недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у райони українського прикордоння, запобігання терактам, припинення підривної діяльності та інших воєнних злочинів.

📢 «Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей», – йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

Перелік обмежень та інструкції для громадян

У межах операції силовики отримали розширені повноваження для перевірки прикордонних районів. Зокрема, передбачено посилену перевірку громадян, які перебувають на відповідних територіях, а також детальний огляд місцевості та окремих приміщень для виявлення зброї, вибухівки чи інших заборонених до обігу предметів.

📢 «Серед іншого, силовики будуть: здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів», – інформує спецслужба.

Спецслужба попередила населення про запровадження тимчасових правових обмежень:

можливе обмеження вільного проходу та проїзду автомобільного транспорту вулицями окремих населених пунктів;

проведення обов’язкової перевірки документів, що посвідчують особу;

здійснення поверхневого огляду приватних транспортних засобів.

📢 «СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. …У своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», – йдеться у повідомленні.

Загрози та позиція Білорусі

Розгортання масштабних контрдиверсійних дій відбувається на тлі серйозних повідомлень про концентрацію сил противника. Нагадаємо, 20 травня шостий президент України В.О. Зеленський офіційно заявив, що Україна готується до можливого наступу російських військ на чернігівсько-київському напрямку. За даними розвідки, у росії наразі триває підготовка додаткових мобілізаційних кроків для залучення ще близько 100 тисяч осіб.

Окрім цього, минулого тижня глава держави попереджав про пряму військову загрозу з боку Білорусі. Російська сторона намагається змусити Олександра Лукашенка повноцінно долучитися до нових агресивних операцій проти України. Перед цим самопроголошений білоруський лідер анонсував проведення «точкової» мобілізацію в Білорусі. Він заявив, що Білорусь «налаштована на мир, однак армія на те й існує, щоб бути готовою проводити воєнні дії, якщо буде така необхідність».

Наразі українські сили повністю контролюють лінію державного кордону.