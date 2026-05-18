ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Помер народний депутат України Степан Кубів

Денис Молотов
Помер народний депутат України Степан Кубів
Фото з відкритих джерел: народний депутат України Степан Кубів.

Помер народний депутат України Степан Кубів. Політик пішов із життя у віці 64 роки. Про це офіційно повідомила пресслужба Верховної Ради України у понеділок, 18 травня 2026 року.

У Верховній Раді висловили глибокий сум через раптову втрату колеги. Керівництво та представники апарату оприлюднили спільне звернення.

📢 «Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України дев’ятого скликання Степана Кубіва… Степан Іванович – людина, яка багато років працювала для держави та українського парламентаризму. Його досвід, професійність і внесок у розвиток країни назавжди залишаться в історії України… Вічна і світла пам’ять», – йдеться в повідомленні.

ℹ️ Біографічні дані та кар’єра державного діяча

Степан Кубів народився 19 березня 1962 року. Його рідним краєм було село Мшанець, що розташоване на Тернопільщині.

Політик мав тривалий та вагомий досвід державного управління і законодавчої діяльності. Він обирався народним депутатом Верховної Ради VII–IX скликань. У стінах парламенту працював у період з 2012 по 2016 роки, а також повернувся до законотворчості після 2019 року. У поточному скликанні діяч входив до складу парламентської фракції «Європейська солідарність».

Окрім депутатської діяльності, він обіймав визначні посади у виконавчій владі та фінансовому секторі країни. У 2016–2019 роках політик працював на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України. Раніше, у 2014 році, він також очолював Національний банк України.

Попередні втрати серед депутатського корпусу

Нагадаємо, у січні на 52 році життя помер народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов. Тоді причиною передчасної смерті парламентаря стала важка хвороба.

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.

Окрім цього, раніше сталася ще одна резонансна подія. У липні 2025 року народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув в результаті масштабної ДТП на Івано-Франківщині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський повідомив про перший етап обміну “1000 на 1000” – удома 205 українців, більшість були в російському полоні з 2022 року

ПОДІЇ

Масований обстріл України 14 травня: результати роботи ППО

ВАЖЛИВО

У Херсоні атаки по цивільному транспорту та громадянах

ВІЙНА

Як вибрати між дисками R15, R16 та R17 для свого автомобіля: експертні поради для автовласників

СУСПІЛЬСТВО

«Аеропортне перемир’я»: Україна пропонує Європі посередництво з рф

ПОЛІТИКА

Обстріл Києва 14 травня: загиблі, десятки поранених та зруйнована багатоповерхівка

ВАЖЛИВО

Війська рф атакували Харків дроном «Молнія»: є поранені

ВІЙНА

США не планують нових великих фінансових пакетів для України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

ПОЛІТИКА

Оптимізація штату Луганської ОВА: економія 9,2 млн грн до кінця року

ЛУГАНЩИНА

«Пліч-о-пліч»: Біловодська громада будує міцні міжрегіональні зв’язки через культуру та освіту

ЛУГАНЩИНА

Минулої доби на фронті сталось 174 бої і понад 2400 ворожих ударів – Генштаб

ВІЙНА

Новий Цивільний кодекс №15150: топ-12 небезпек для українців

ТОЧКА ЗОРУ

Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

ВЛАДА

Залучали “Азов” і “Хартію” – перші патрульні пройшли введене після теракту у Києві навчання на полігонах

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип