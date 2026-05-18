Помер народний депутат України Степан Кубів. Політик пішов із життя у віці 64 роки. Про це офіційно повідомила пресслужба Верховної Ради України у понеділок, 18 травня 2026 року.

У Верховній Раді висловили глибокий сум через раптову втрату колеги. Керівництво та представники апарату оприлюднили спільне звернення.

📢 «Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України дев’ятого скликання Степана Кубіва… Степан Іванович – людина, яка багато років працювала для держави та українського парламентаризму. Його досвід, професійність і внесок у розвиток країни назавжди залишаться в історії України… Вічна і світла пам’ять», – йдеться в повідомленні.

ℹ️ Біографічні дані та кар’єра державного діяча

Степан Кубів народився 19 березня 1962 року. Його рідним краєм було село Мшанець, що розташоване на Тернопільщині.

Політик мав тривалий та вагомий досвід державного управління і законодавчої діяльності. Він обирався народним депутатом Верховної Ради VII–IX скликань. У стінах парламенту працював у період з 2012 по 2016 роки, а також повернувся до законотворчості після 2019 року. У поточному скликанні діяч входив до складу парламентської фракції «Європейська солідарність».

Окрім депутатської діяльності, він обіймав визначні посади у виконавчій владі та фінансовому секторі країни. У 2016–2019 роках політик працював на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України. Раніше, у 2014 році, він також очолював Національний банк України.

Попередні втрати серед депутатського корпусу

Нагадаємо, у січні на 52 році життя помер народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов. Тоді причиною передчасної смерті парламентаря стала важка хвороба.

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.

Окрім цього, раніше сталася ще одна резонансна подія. У липні 2025 року народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув в результаті масштабної ДТП на Івано-Франківщині.