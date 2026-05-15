Групи ТЦК у Києві збільшили на 40%

Денис Молотов
Фото: т.в.о. заступника начальника Київського ТЦК та СП Валерій Кравченко / засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони.

За останні місяці кількість груп оповіщення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві збільшилася на 40%. Про це повідомив т.в.о. заступника начальника Київського ТЦК та СП Валерій Кравченко. Заява пролунала у п’ятницю, 15 травня 2026 р., під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони.

Валерій Кравченко зазначив, що розширення штату пов’язане з необхідністю інтенсифікації мобілізаційних процесів. За його словами, робота підрозділів регламентується щоденними наказами.

📢 «Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається щодня. Вони працюють у штатному режимі. За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена, збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Все це відбувається тому, що є вимога підсилення мобілізаційних заходів», – розповів Валерій Кравченко.

Відповідаючи на уточнювальне запитання членів комісії, посадовець підкреслив: динаміка зростання на 40% зафіксована за останні 3-4 місяці.

Реорганізація внутрішньої структури ТЦК

Зміни чисельності груп оповіщення стали можливими завдяки внутрішній перебудові центрів комплектування. Минулого року відбулася трансформація колишніх рот охорони.

📢 «Минулого року було розформовано роти охорони в ТЦК. І на базі цього було створено взвод охорони і взвод оповіщення. Зараз кількість взводів оповіщення збільшена», – пояснив Кравченко.

Нагадаємо, що ще в березні 2026 року у мережі з’являлася інформація про посилення мобілізації. Тоді Telegram-канали та колишні військові стверджували, що групи оповіщення ТЦК почали масово перекривати центральні вулиці столиці.

Проте на той момент офіційні представники відомства спростовували ці дані. Військові запевняли, що жодних змін до законодавства чи нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не вносилося. Поточне збільшення кількості патрулів тепер підтверджено офіційно як планове підсилення роботи.

