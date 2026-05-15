Окупанти атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є постраждалі

Війська рф завдали удару за допомогою безпілотника по приміському пасажирському поїзду у Запорізькій області. Влучання зафіксовано поблизу одного з вагонів. Про черговий акт терору проти цивільної інфраструктури повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Завдяки злагодженій роботі моніторингового центру УЗ трагедії вдалося уникнути. Локомотивна бригада вчасно отримала сповіщення про повітряну загрозу, що дозволило миттєво зупинити поїзд та розпочати виведення людей у безпечне місце.

Проте через брак часу не всі встигли покинути небезпечну зону до моменту вибуху.

📢 «Часу було обмаль, тому двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, дістали осколкові поранення», — повідомили в компанії.

Потерпілим на місці надали першу медичну допомогу, після чого їх передали лікарям.

📢 «Залізничники супроводжують і залишаються поруч із пасажирами в медичному закладі», – йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці уточнюють обставини інциденту та ступінь пошкодження рухомого складу.

Наслідки для руху

Через атаку рух поїздів на даній ділянці був тимчасово призупинений. Залізничники вже працюють над відновленням графіка та продовжують безперервний моніторинг безпекової ситуації в регіоні.

Це не перший подібний випадок за останній час. Раніше ворог обстріляв пасажирський склад на Миколаївщині, внаслідок чого було пошкоджено локомотив та два вагони-прикриття.

Безпілотник російських загарбників атакував приміський пасажирський поїзд сполученням Смородине – Ворожба у Сумській області.

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати логістичні шляхи, якими користується мирне населення.