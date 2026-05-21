Сили спеціальних операцій ЗСУ та СБС уразили Сизранський НПЗ на росії

Денис Молотов
Фото: наслідки ураження Сизранського НПЗ на росії / 21.05.2026

Українські оборонні сили здійснили успішну глибоку операцію на території російської федерації, вивівши з ладу стратегічний об’єкт паливно-енергетичного комплексу ворога. Про це у четвер, 21 травня 2026 року, офіційно повідомив пресцентр Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Внаслідок точного повітряного удару було уражено Сизранський нафтопереробний завод, який належить російській державній корпорації «Роснефть» і розташований у Самарській області.

Деталі нічної атаки та масштаб пожежі

Спецоперація відбулася у глибокому тилу країни-агресора із залученням новітніх засобів безпілотної авіації. До виконання завдання залучили спеціалізовані далекобійні підрозділи.

📢 «Підрозділи Deep-strike ССО уразили Сизранський нафтопереробний завод державної компанії Роснефть у Самарській області. Операцію провели у ніч проти 21 травня спільно з СБС ЗСУ. На об’єкті потужністю до 9 млн тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу», – йдеться в офіційному повідомленні.

Спільні дії оборонних інституцій дозволили обійти розгалужену систему протиповітряної оборони рф. Уражений промисловий гігант має стратегічне значення для російської військової логістики:

  • Потужність: Завод здатний переробляти до 9 млн тонн сирої нафти щорічно.
  • Забезпечення військ: Окрім покриття цивільних потреб регіону, підприємство безпосередньо постачає паливо для російської військової авіації та з’єднань у центральних і південних військових округах рф.
  • Експортний потенціал: Готові нафтопродукти з цього заводу масово транспортуються на експорт водними шляхами через річку Волга та акваторію Каспійського моря.

Реакція вищого керівництва України

На успішне виконання бойового завдання підрозділами Deep-strike оперативно відреагував шостий президент України В.О. Зеленський. Глава держави опублікував відповідну заяву у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за точність і результат». – написав він.

Наразі триває збір даних космічної розвідки для остаточного визначення ступеня пошкодження виробничих потужностей та ректифікаційних колон підприємства. Екстрені служби на росії підтверджують факт масштабного займання, ліквідація якого триває вже кілька годин поспіль.

Наразі Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем продовжують системну роботу з демілітаризації промислових об’єктів ворога.

👉 Нагадаємо, уряд російської федерації офіційно обмежив експорт автомобільного бензину для всіх учасників ринку через дефіцит пального.

