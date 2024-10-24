Норвегія планує заборону соцмереж для дітей молодше 15 років

Норвезький уряд планує запровадити заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років, повідомляє The Guardian. Основна мета такого рішення полягає в боротьбі з «владою алгоритмів», які впливають на дітей та їхнє «однобічне сприйняття дійсності».

Представники керівної лейбористської партії також зазначили, що це допоможе батькам, які хочуть захистити своїх дітей, але не завжди можуть прямо сказати їм чітке «ні» на використання соцмереж.

Нині в Норвегії діє заборона на створення акаунтів у соціальних мережах для дітей, яким ще не виповнилося 13 років. Однак статистика свідчить, що 58% 10-річних і навіть 72% 11-річних користуються такими платформами, попри обмеження.

Уряд має намір посилити контроль і ввести додаткові заходи, щоб діти не могли оминути вікові обмеження. Одним із кроків стане внесення поправок до закону про персональні дані. Ці зміни зобов’яжуть користувачів соцмереж досягти 15-річного віку, щоб мати можливість надавати згоду на обробку своїх персональних даних. Також передбачається створення механізму перевірки віку, щоб унеможливити порушення цих вимог.

Для порівняння, у штаті Флорида (США) діти молодше 14 років також незабаром не матимуть доступу до соцмереж, що свідчить про глобальну тенденцію до посилення контролю за доступом неповнолітніх до цифрових платформ.

☝️ Також раніше було повідомлено, що США погодились на продаж Норвегії новітніх ракет на $405 млн. Ракети будуть інтегровані до норвезької передової ракетної системи «земля-повітря» NASAMS, яка забезпечує протиповітряну оборону з землі.