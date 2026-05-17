Через вибухівку минулого століття оголошена евакуація в Німеччині

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: HC-4000

У німецькому місті Пфорцхайм, розташованому на заході землі Баден-Вюртемберг, оголошено масштабні заходи безпеки. Через виявлену авіабомбу періоду Другої світової війни місцева влада організувала вивезення тисяч мешканців. Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Небезпечну знахідку виявили під час проведення будівельних робіт у східній частині міста. Це бомба типу HC-4000. Її загальна вага становить 1,8 тонни. Фахівці зазначають, що снаряд містить приблизно 1,35 тонни вибухових речовин. За інформацією представника місцевої поліції, знешкодження об’єкта заплановано на неділю, 17 травня.

Попри значні обсяги вибухівки, офіційні структури закликають уникати паніки. Влада запевнила, що знахідка не становить «безпосередньої небезпеки для населення».

Масштаби евакуації та обмеження в місті

Для безпечного проведення робіт сапери встановили суворі територіальні межі. Зона безпеки охоплює радіус у 1,5 кілометра навколо місця виявлення снаряда. Наразі пожежники, поліція та фахівці з розмінування завершують підготовку до ліквідації загрози.

Загалом під евакуаційні заходи потрапили близько 30 тисяч осіб. Пожежні бригади поквартально перевіряють житлові будинки на прилеглій території. Вони мають переконатися, що всі громадяни залишили небезпечний район. Розпорядження про евакуацію зачепило частину центру Пфорцхайма. Це також призвело до суттєвих перебоїв у русі міського громадського транспорту.

Попередні аналогічні інциденти

Знахідки нерозірваних боєприпасів минулого століття залишаються регулярним явищем для регіону. Нагадаємо, торік у липні в німецькому місті Оснабрюк, що в землі Нижня Саксонія, також знешкодили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Тоді місцева влада була змушена евакуювати близько 20 тисяч людей для безпечної роботи військових саперів.

Наразі у Пфорцхаймі очікують завершення повної евакуації для початку технічної фази знешкодження бомби.

👉 Також нагадаємо, що у неділю, 3 травня 2026 року, президент США Дональд Трамп заявив про плани радикального скорочення американської військової присутності в Європі.

