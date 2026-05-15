Сватівське моторвагонне депо: екскерівник отримав 11 років за пособництво рф

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України, судовий вирок заочно отримав колишній керівник структурного підрозділу «Сватівське моторвагонне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця». Чоловіка визнано винним у сприянні військам рф на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами справи, у 2022 році посадовець ініціативно запропонував свої послуги загарбникам. Окупаційні російські сили «перепризначили» його на ту ж посаду, а захоплене Сватівське моторвагонне депо ввели до складу т.зв. «гуп лнр “Луганская железная дорога”».

Після проведення інвентаризації на об’єкті, ворожий поплічник передав окупаційній адміністрації багатомільйонні матеріальні активи АТ «Укрзалізниця». Це дозволило загарбникам використовувати українське майно для власних логістичних цілей.

Використання депо як військової бази

Під час активних бойових дій на Луганщині фігурант надав приміщення складів та ангарів депо російським військам. Там ворог зберігав вагони з боєприпасами та важку бойову техніку.

Окрім надання територій, засуджений примушував своїх підлеглих виконувати ремонтні роботи для потреб армії рф. Зокрема, працівники депо відновлювали:

двигуни танків;

вантажівки КамАЗ;

тепловози, які забезпечували логістику на фронті.

Також встановлено, що правопорушник закликав персонал підтримувати збройну агресію проти України та активно розповсюджував російські пропагандистські фейки.

⚖️ Судовий вирок та статус засудженого

Суд визнав фігуранта винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання. Наразі зловмисник перебуває у розшуку.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з УСБУ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснювала Закарпатська обласна прокуратура.

