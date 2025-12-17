Середа, 17 Грудня, 2025
У ТЦК Одеси чоловік перерізав собі вени

Денис Молотов
У ТЦК Одеси чоловік перерізав собі вени

В Одесі у приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік здійснив спробу «самокаліцтва», зокрема порізав собі вени. Про це повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК.

Зазначається, що громадянина доставили до ТЦК працівники Національної поліції, оскільки він перебував в так званому «розшуку» за порушення правил військового обліку.

📢 «Всупереч поширеним твердженням, громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі “Оберіг” дані про наявність у нього відстрочки відсутні», – заявили в ТЦК.

За інформацією військових, під час проходження стандартних процедур чоловік «спробував покалічити себе з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб». Також повідомляється, що він, нібито, поводився агресивно, погрожував ножем військовослужбовцям та медикам, які прибули до ТЦК, у зв’язку з чим лікарі певний час не могли надати йому необхідну допомогу.

Згодом постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

У ТЦК запевнили, що військовослужбовці не вчиняли жодних протиправних дій щодо чоловіка та, навпаки, вжили всіх можливих заходів для збереження його життя і здоров’я.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що вважають подібні дії «ознакою демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку». Зокрема, шляхом “маніпуляцій громадською думкою”.

Нагадаємо
  • Раніше в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік, а військовослужбовець зазнав поранень.
  • Побиття військового в Одесі стало предметом кримінального розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю працівниками ТЦК.
  • У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП стався інцидент, який потрапив на відео. На записі видно чоловіка, що стікає кров’ю у вбиральні приміщення ТЦК.
  • В Одесі сталася активна протидія громадян працівникам ТЦК, унаслідок чого, начебто, постраждали люди у військовій формі. А автомобіль, схожий на службовий, також зазнав пошкоджень.
