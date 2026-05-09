У путіна на москві найкоротший в історії парад

У москві на криваво – красній площі відбувся військовий парад, який встановив історичний рекорд за нетривалістю. Захід тривав лише 45 хвилин. Про це повідомляє видання The Moscow Times у суботу, 9 травня.

Нинішній парад виявився майже вдвічі коротшим за аналогічний ювілейний захід у 2025 році. Тоді «урочистості» тривали близько 1,5 години. Навіть у 2024 році тривалість склала понад 50 хвилин. Схожий короткий парад спостерігався лише у 2023 році. Тоді він тривав близько 47 хвилин. Більшість таких заходів у сучасній історії росії зазвичай перевищували за часом одну годину.

Відсутність військової техніки та відеодемонстрація

Вперше за 19 років парад у москві провели повністю без військової техніки. На площі були присутні лише маршувальні колони. Замість проїзду танків та ракетних установок організатори використали відеокадри. Глядачам у трансляції показали підготовлені ролики.

У відео продемонстрували дрони та зразки ядерної зброї. Також були показані атомні підводні човни «архангельськ» та «князь володимир». Влада назвала ці матеріали презентацією новітньої російської техніки.

Склад учасників та обмежений доступ на трибуни

До участі в параді залучили понад 1000 російських військовослужбовців, які воювали проти України. Вперше у заході взяв участь парадний розрахунок армії КНДР.

Під час промови російський диктатор путін заявив, що окупаційні війська рф «надихаються радянськими військовими» часів Другої світової війни.

Цього року на трибуни не допустили депутатів Державної думи та урядовців. Поруч із російським диктатором були присутні лише члени Ради безпеки. Це найближче коло чиновників, куди входять керівники силових відомств та адміністрації російського керівника. Також на трибунах перебували валентина матвієнко та в’ячеслав володін.

Міжнародні «гості»

Для участі в заходах до москви прибули керівники Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також приїхали лідери Лаосу, Малайзії та Сербії. На трибунах були представники Абхазії та Південної Осетії.

Повідомлялось, що путін також запланував зустрічі з низкою іноземних лідерів:

прем’єром Словаччини Робертом Фіцо;

султаном Малайзії Ібрагімом;

лідерами Лаосу та Республіки Сербської.

Про приїзд Касим-Жомарта Токаєва та Шавката Мірзеєва став відомим лише напередодні.