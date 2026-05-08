Переговори з рф: Рубіо назвав умови для посередництва США у війні

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: Державний секретар США Марко Рубіо.

Сполучені Штати Америки підтверджують готовність виступати посередником у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Проте Вашингтон вимагає конкретних результатів від цього процесу. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо.

Марко Рубіо наголосив, що американська сторона не планує витрачати ресурси на дипломатичні зусилля без відчутного прогресу. За його словами, США вже мають досвід посередництва, який не приніс успіху з певних причин.

📢 «Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу», – пояснив держсекретар США.

Наразі Вашингтон не надав детального переліку умов для активізації своєї ролі. Також залишається невідомим, яких саме кроків Білий дім очікує від Києва та москви найближчим часом.

Візит Умєрова до США та реакція кремля

Напередодні стало відомо про приїзд голови Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова до Маямі. Глава РНБО має три конкретні завдання для зустрічі з представниками Дональда Трампа.

Водночас російська сторона демонструє ультимативну позицію щодо майбутніх контактів. У кремлі офіційно прокоментували можливість тристороннього діалогу.

Вимоги рф для початку переговорів:

  • Виведення українських військ з підконтрольної Україні частини Донбасу.
  • Визнання територіальних претензій рф.
  • Відмова від формату переговорів до виконання цих умов.

Представники російської влади назвали прямі переговори між США, Україною та росією «недоцільними» на цьому етапі. На москві продовжують наполягати на виконанні своїх ультиматумів як передумови для будь-якої зустрічі.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський у своєму відеозверненні 7 травня прокоментував ситуацію довкола святкування «дня перемоги» на росії.

