У Херсоні атаки по цивільному транспорту та громадянах

Денис Молотов
Фото ілюстративне: наслідки попередніх атак на цивільний транспорт у Херсоні.

Окупаційні російські війська продовжують масований терор мирного населення півдня України. У середу, 13 травня, ворожі безпілотники атакували житлові квартали та громадський транспорт. Внаслідок ударів є загибла та десятки поранених цивільних осіб. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram у середу, 13 травня.

Стало відомо, що близько першої години дня під ворожий удар потрапило селище Білозерка. Ворожий дрон поцілив безпосередньо у пасажирський автобус. Про наслідки атаки повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін:

📢 «Близько 13:00 у Білозерці внаслідок російського дронового удару по автобусу загинула жінка. Місцева мешканка, особу якої нині встановлюють, померла дорогою до лікарні від отриманих травм. Мої співчуття рідним та близьким убитої».

Окрім загиблої, травми отримала 61-річна жінка. Наразі вона перебуває під наглядом медиків, їй надається необхідна допомога.

Масований дроновий терор у Херсоні

Обласний центр із самого ранку перебуває під інтенсивним вогнем ворожих безпілотників. Окупанти застосовують тактику прицільних ударів по цивільних об’єктах: приватному транспорту, житлових будинках та пішоходах. Особливо жорстоких атак зазнав Центральний район міста.

Поточна ситуація в Херсоні:

  • З початку доби поранення дістали щонайменше 20 містян.
  • Усі постраждалі госпіталізовані та перебувають під опікою лікарів.
  • Ворог атакує літніх людей безпосередньо на вулицях міста.

Місцева влада характеризує ситуацію в місті як надскладну. Екстрені служби працюють у посиленому режимі, попри постійну загрозу повторних скидів з БпЛА.

Сьогоднішня атака на Херсонщину є частиною масштабного повітряного нападу росії на територію України. Протягом доби ворог застосував сотні ударних дронів. Трагічні наслідки зафіксовані не лише на півдні: на Рівненщині внаслідок влучань загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів на місцях влучань. Громадян вкотре закликають бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки тактика ворога стає дедалі цинічнішою.

