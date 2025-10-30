В Одесі люди побили працівників ТЦК

В Одесі стався активна протидія громадян працівникам ТЦК, унаслідок чого, начебто, постраждали люди у військовій формі. А автомобіль, схожий на службовий, також зазнав пошкоджень. Про інцидент 30 жовтня повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Як зазначено у повідомленні, військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування проводили мобілізаційні заходи в Одеському районі, коли їм, чомусь, почала активно протидіяти група цивільних громадян.

📢 «Натовп цивільних людей, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що цей інцидент «не можна розцінювати лише як хуліганство чи протест», адже йдеться про прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам.

📢 «Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов’язок», — підкреслили у центрі.

Правоохоронні органи вже розпочали встановлення та ідентифікацію всіх людей, причетних до інциденту. Перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців, а відеоматеріали передані слідству.

📢 «Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою. Закликаємо громадян не піддаватися на провокації та усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога», — наголосили у ТЦК.

За даними адміністрації ринку «7 кілометр», інцидент стався у провулку Базовому, де нині ускладнено рух транспорту.

📢 «Сьогодні вранці стався конфлікт між вантажниками складських баз у провулку Базовому в Одесі та працівниками ТЦК. Конфлікт тривав у провулку в районі асфальтного заводу та складських баз і доріс до бійки вже на перехресті з вулицею Базовою. Внаслідок інциденту вантажники перевернули мікроавтобус», — повідомили представники ринку.

☝️ Нагадаємо, що 27 жовтня в Одесі також стався конфлікт між поліцейським і працівниками ТЦК. Тоді правоохоронець розбив прикладом зброї скло службового автомобіля ТЦК, після чого покинув місце події.

👉 Також раніше у Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті у Київському ТЦК.