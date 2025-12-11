Четвер, 11 Грудня, 2025
В Одесі ТЦК побили захисника Маріуполя, звільненого з полону

Денис Молотов
В Одесі ТЦК побили захисника Маріуполя, звільненого з полону

Побиття військового в Одесі стало предметом кримінального розслідування. Правоохоронці з’ясовують дії співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) щодо захисника Маріуполя, морпіха Романа Покидько. Про інцидент повідомили в пресслужбі ГУНП Одеської області, передає Укрінформ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю, який пів року тому повернувся з російського полону та проходив реабілітацію в Одесі.

☝️ Інформація про побиття військового була поширена у Facebook громадською організацією «Захист Держави. Одеса». За їхніми даними, подія сталася 4 грудня. Група з дев’яти осіб, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинила Романа Покидька на вулиці Семена Палія.

📢 У ГО повідомили, що, попри пред’явлені морпіхом документи — військовий квиток, медичні довідки та посвідчення учасника бойових дій — його силоміць затягнули до службового автомобіля ТЦК, застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Згодом, за їхніми словами, військовослужбовця «викинули з автомобіля під час руху».

Наразі Роман Покидько перебуває у лікарні та проходить медичне обстеження, повідомили в поліції.

Активісти також зазначають, що під час інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери. ГО заявила, що звернулася до командування Сухопутних військ, керівництва обласного ТЦК та уповноваженого з прав людини з вимогою невідкладно встановити всі обставини події та надати їй правову оцінку.

👉 Подібний випадок раніше стався в Івано-Франківській області, де заступнику начальника ТЦК повідомили про підозру після жорстокого побиття військовозобов’язаного під час медичного огляду.

