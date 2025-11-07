П’ятниця, 7 Листопада, 2025
У ТЦК Дніпра чоловік стікав кров’ю у вбиральні

Денис Молотов
Денис Молотов
У ТЦК Дніпра чоловік стікав кров'ю у вбиральні

У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стався інцидент, який потрапив на відео і швидко поширився соціальними мережами. На записі видно чоловіка, що стікає кров’ю у вбиральні приміщення ТЦК.

Представники центру оперативно відреагували на подію, опублікувавши офіційну заяву на своїй сторінці у Facebook. У повідомленні надали власне пояснення обставини, за яких це сталося.

📢 «З метою уникнення можливих спекуляцій та поширення неперевіреної та тенденційної інформації повідомляємо, що близько 00 годин 00 хвилин 07.11.2025 військовозобов’язаного громадянина було доставлено до лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво. На місце події було негайно викликано швидку допомогу, надано домедичну допомогу, чоловіка доставлено до лікарні», – йдеться в повідомленні.

У ТЦК також звернулися до користувачів соцмереж із проханням не робити поспішних висновків. Вони закликали авторів публікацій «утриматись від завчасних необґрунтованих висновків та припущень».

Окремо в центрі наголосили, що всі дії працівників ТЦК відбуваються відповідно до закону.

📢 «Нагадуємо, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком кожного громадянина. Військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства», – резюмували у відомстві.

У ТЦК Дніпра чоловік стікав кров’ю у вбиральні

Зазначимо, що подібні інциденти не вперше привертають увагу громадськості до умов проходження медичних оглядів у центрах комплектування. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, від початку року до його офісу надійшло майже 5 000 звернень громадян щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК під час мобілізації.

👉 Нагадаємо, що У Миколаївській області стався інцидент за участю Анджеліни Джолі, яка нещодавно прибула до України. Як повідомили ЗМІ, вночі при в’їзді до міста Південноукраїнськ працівники ТЦК та Нацгвардії зупинили два позашляховики, що входили до кортежу відомої голлівудської зірки.

