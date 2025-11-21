Вибух в Одесі у приміщенні ТЦК: одна людина загинула

Вибух в Одесі стався у приміщенні одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як повідомили в регіональному управлінні Національної поліції у п’ятницю, 21 листопада, правоохоронці наразі працюють на місці події, фіксуючи наслідки інциденту.

📢 «Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена», – зазначили в офіційному повідомленні. Екстрені служби перебувають на місці, а обставини події уточнюються. – «Деталі згодом», – додали у відомстві.

За попередніми даними джерел місцевого видання Думська, вибух в Одесі стався на території Пересипського РТЦК. Журналісти зазначають:

📢 «Нібито, в одного з тих, кого туди доставили, в рюкзаку спрацював вибуховий пристрій. На місці працює слідчо-оперативна група».

Одеський обласний ТЦК та СП опублікував офіційну заяву щодо інциденту.

📢 «Офіційно повідомляємо про надзвичайну подію, що сталася на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси. За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах. На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється».

На місці вибуху в Одесі працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції, СБУ та ДСНС. Фахівці з’ясовують походження вибухонебезпечного предмета та всі деталі події.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило про повну взаємодію з правоохоронцями під час слідчих дій.

📢 «Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів», – наголосили в установі.

☝️ Подія сталася на тлі кількох нещодавніх конфліктів у місті, що стосувалися роботи представників ТЦК. Зокрема, 30 жовтня в Одесі натовп перекинув мікроавтобус центру комплектування. Інцидент стався під час суперечки між вантажниками на складських базах у провулку Базовому та працівниками ТЦК, після чого саме вантажники перевернули службовий транспорт.

Інший випадок стався раніше, коли між працівниками ТЦК і поліцейським виникла суперечка. Правоохоронець розбив прикладом зброї скло службового автомобіля центру, а потім залишив місце події.