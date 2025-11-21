П’ятниця, 21 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Вибух в Одесі у приміщенні ТЦК: одна людина загинула

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибух в Одесі у приміщенні ТЦК: одна людина загинула

Вибух в Одесі стався у приміщенні одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як повідомили в регіональному управлінні Національної поліції у п’ятницю, 21 листопада, правоохоронці наразі працюють на місці події, фіксуючи наслідки інциденту.

📢 «Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена», – зазначили в офіційному повідомленні. Екстрені служби перебувають на місці, а обставини події уточнюються. – «Деталі згодом», – додали у відомстві.

За попередніми даними джерел місцевого видання Думська, вибух в Одесі стався на території Пересипського РТЦК. Журналісти зазначають:

📢 «Нібито, в одного з тих, кого туди доставили, в рюкзаку спрацював вибуховий пристрій. На місці працює слідчо-оперативна група».

Одеський обласний ТЦК та СП опублікував офіційну заяву щодо інциденту.

📢 «Офіційно повідомляємо про надзвичайну подію, що сталася на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси.

 

За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах.

 

На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється».

На місці вибуху в Одесі працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції, СБУ та ДСНС. Фахівці з’ясовують походження вибухонебезпечного предмета та всі деталі події.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило про повну взаємодію з правоохоронцями під час слідчих дій.

📢 «Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів», – наголосили в установі.

☝️ Подія сталася на тлі кількох нещодавніх конфліктів у місті, що стосувалися роботи представників ТЦК. Зокрема, 30 жовтня в Одесі натовп перекинув мікроавтобус центру комплектування. Інцидент стався під час суперечки між вантажниками на складських базах у провулку Базовому та працівниками ТЦК, після чого саме вантажники перевернули службовий транспорт.

Інший випадок стався раніше, коли між працівниками ТЦК і поліцейським виникла суперечка. Правоохоронець розбив прикладом зброї скло службового автомобіля центру, а потім залишив місце події.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася: оновлена карта від Генштабу

ПОДІЇ

Енергетичні об’єкти України зазнали нових атак з боку рф

ВАЖЛИВО

У Києві бухгалтерка переводила на власну картку кошти працівників шкіл

КРИМІНАЛ

Фейк: Західні ЗМІ дають завищені рейтинги Україні для вступу до Євросоюзу

СТОПФЕЙК

Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на Луганщині

ПОДІЇ

На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

ЄС з початку вторгнення сплатив рф більше, ніж допоміг Україні

ПОЛІТИКА

Бойкот студії «Квартал-95»: артисти відмовляються від участі у концерті

ВАЖЛИВО

Фейк: Антиросійська політика «добила» один із найстаріших заводів у Франції

СТОПФЕЙК

Венс: Україна і росія повинні перейти до торгівлі та культурного обміну

ВАЖЛИВО

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: за попередніми даними, в багатоповерхівку влучила ракета Х-101 – Ігнат

ПОДІЇ

Ударна група США увійшла в Карибське море

ПОЛІТИКА

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів – Генштаб

ВІЙНА

П’ятеро людей поранені після влучання FPV-дрона по Нікополю

ВІЙНА

Інцидент на польській залізниці: розслідують пошкодження колії

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ