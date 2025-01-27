«Таємну заяву» Буданова спростували в ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) спростувало інформацію, що з’явилася у медіа, про нібито «заяву» начальника Кирила Буданова під час закритого засідання у Верховній Раді. Відповідне повідомлення оприлюднила спецслужба в понеділок, 27 січня.

У відомстві наголосили, що поширена у ЗМІ цитата начебто начальника ГУР з секретного, із грифом таємно, засідання парламенту – не відповідає дійсності.

📢 «Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію. Тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів», — підкреслили у повідомленні.

Також у розвідці нагадали, що публікація будь-якої інформації про зміст засідань із грифом «таємно», де беруть участь представники військового та політичного керівництва країни, завдає шкоди національній безпеці та може бути використано ворогом.

📢 «Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність – війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави», — додали в ГУР.

Раніше видання Українська правда повідомило про закриту зустріч з лідерами парламентських фракцій та представниками військового командування. Там, нібито, Кирило Буданов заявив про можливість «небезпечних процесів для існування України». За умов, якщо до літа «не розпочнуться серйозні переговори щодо завершення війни».

⛔ Крім того, пропаганда рф запустила дезінформацію про «нову віллу» Володимира Зеленського. За заявами російських ЗМІ, будівля з підземним бункером вартістю €18 млн нібито розташована на Сен-Бартелемі, відомому як «острів мільярдерів».