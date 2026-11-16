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ЄС перерахував Україні 1,71 млрд євро на дрони, боєприпаси та ППО

Це восьмий платіж за оборонним компонентом програми Ukraine Support Loan. Кошти використають для закупівель в українських і європейських виробників.

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС перерахував Україні 1,71 млрд євро на дрони, боєприпаси та ППО 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.11.2026

Європейська комісія 16 листопада перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах програми «Позика на підтримку України» – Ukraine Support Loan (USL), загальний обсяг якої становить 90 млрд євро. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії. Надходження коштів також підтвердила «Європейська правда» з посиланням на речника Єврокомісії Балажа Уйварі.

Новий транш профінансує придбання безпілотників, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, зокрема радарів раннього попередження та ракет. Закупівлі мають забезпечити нагальні потреби українських військових у протидії російській агресії.

Це вже восьма виплата за оборонним напрямом USL. Обладнання закуповуватимуть в українських та європейських підприємств. Приблизно 40% суми цього траншу спрямують на виконання контрактів із виробниками, які базуються в ЄС.

З урахуванням нового платежу загальний обсяг фінансування, наданого за оборонним компонентом програми, досяг 18,1 млрд євро. Цей напрям передбачає також відновлення й модернізацію української оборонної промисловості та її поступову інтеграцію з європейською.

Яке фінансування ще доступне Україні до кінця року

За даними Єврокомісії, до завершення 2026 року Україні залишається доступною підтримка ЄС на 23,6 млрд євро.

З цієї суми близько 19,2 млрд євро передбачено в межах Ukraine Support Loan: 10,2 млрд євро – для зміцнення оборонно-промислового потенціалу, ще 9 млрд євро – для підтримки державного бюджету.

Додатково майже 4,4 млрд євро бюджетного фінансування залишаються доступними за програмою Ukraine Facility. Ця сума не враховує додаткових ресурсів із позики USL.

Перерахування коштів залежатиме від виконання Україною юридично обов’язкових умов, установлених для відповідних інструментів фінансування.

Загалом, за оцінкою Єврокомісії, від початку російської загарбницької війни ЄС та його держави-члени надали Україні підтримку на 237,6 млрд євро. До цієї суми входять 3,8 млрд євро, отримані з доходів від заморожених російських активів.

ЄС перерахував Україні 1,71 млрд євро на дрони, боєприпаси та ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.11.2026

Того ж дня Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 8 млрд євро через Ukraine Facility – найбільший одноразовий транш у межах цього механізму. Близько 5 млрд євро в його складі забезпечать ресурси Ukraine Support Loan. Йдеться про схвалення виплати, а не про підтвердження її перерахування.

Попередній платіж за USL Єврокомісія здійснила 5 листопада. Тоді Україна отримала 4,36 млрд євро: 3,7 млрд євро макрофінансової допомоги для бюджету та 658 млн євро на оборонні потреби. Це підтверджує Представництво ЄС в Україні.

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