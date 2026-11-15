Україна про масові збої Starshield: як це впливає на ППО

Обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку «Starshield» тривали п’ять днів станом на 14 листопада. Вони перешкоджають перехопленню російських реактивних безпілотників поблизу лінії фронту.

Про це тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік розповів журналісту Радіо Свобода Алексу Рауфоглу, який оприлюднив його заяву в X (колишній Twitter).

За словами дипломата, українська сторона щодня тестує «Starshield» на різних напрямках, проте результати залишаються незмінними. Йдеться про масові збої, а не поодинокі випадки.

Сєнік пояснив, що через ці проблеми українські сили можуть перехоплювати реактивні дрони лише після їхнього входження на підконтрольну Україні територію. Можливість збивати їх безпосередньо поблизу фронту обмежена.

📢 «Це дає росіянам більше важелів, яких вони досі не мали», – наголосив він.

Що кажуть Україна та SpaceX

Про нові перебої в роботі «Starshield» шостий президент України В.О. Зеленський повідомив 12 листопада. За його словами, проблеми фіксують уздовж лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Згодом президент уточнив, що йдеться про обмеження роботи терміналів за швидкості руху понад приблизно 161 км/год, яке ускладнює застосування дронів-перехоплювачів.

Водночас за словами Зеленського, під час розмови з Міністерством оборони України представники SpaceX заперечили запровадження обмежень і послалися на технічні проблеми. Українська сторона вважає таке пояснення непереконливим.

У Генштабі ЗСУ також заявляли, що збої «Starshield» зменшують спроможності протиповітряної оборони протидіяти реактивним безпілотникам. Військові адаптують систему ППО до ситуації.

Подібні проблеми зі «Starlink» і «Starshield» українські підрозділи вже фіксували в жовтні. Тоді перебої тривали понад тиждень, а про відновлення роботи повідомили 24 жовтня.