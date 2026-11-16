Сибіга: російські ультиматуми щодо НАТО попереджають про ризик нової агресії

Вимоги рф припинити розширення НАТО та переглянути систему європейської безпеки повторюють ультиматуми, після яких москва розпочинала нові війни. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в соцмережі X (колишній Twitter), оприлюдненому 15 листопада.

Міністр нагадав, що у 2007 році на Мюнхенській конференції з безпеки володимир путін називав розширення НАТО загрозою. Наступного року, під час саміту в Бухаресті, кремль погрожував через перспективи вступу України та Грузії до Альянсу. За кілька місяців росія вторглася в Грузію.

Схожу послідовність Сибіга відзначив напередодні повномасштабної війни проти України. У 2021 році москва вимагала зупинити розширення НАТО та повернути його військову присутність до позицій 1997 року. У лютому 2022-го росія розпочала повномасштабне вторгнення.

📢 «Ми вже бачили це раніше. У 2007 році в Мюнхені путін назвав розширення НАТО “загрозою”. У 2008 році в Бухаресті кремль висунув погрози щодо перспектив вступу Грузії та України до НАТО. За кілька місяців росія вторглася в Грузію. У 2021 році москва вимагала припинення розширення НАТО та повернення до ліній 1997 року. За кілька місяців росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну», – написав він.

За словами глави МЗС, нині той самий ультиматум повертається під назвою «європейська архітектура безпеки».

📢 «Це не запрошення до діалогу», – наголосив Сибіга. На його думку, попередній досвід свідчить про небезпеку подальшої ескалації з боку росії, зокрема відкритої збройної агресії.

Україна закликає посилити тиск на кремль

Сибіга закликав партнерів не погоджуватися грати за російськими правилами. Натомість він вважає необхідним посилити тиск на російський режим, щоб змусити путіна серйозно поставитися до мирних зусиль і припинити агресію проти України.

Раніше The New York Times повідомила, що під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація знову висунула вимогу відвести війська НАТО до позицій 1997 року.

За інформацією видання, ця вимога міститься в документі від 10 листопада, який російські представники передали під час переговорів. Вона повторює позицію москви, оприлюднену наприкінці 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

Таким чином, росія знову пов’язує переговори про завершення війни проти України з вимогами змінити військову присутність НАТО в Європі.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10 листопада провів у Парижі зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на дипломатичних зусиллях щодо завершення війни, ситуації на фронті та міжнародних подіях.