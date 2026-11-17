У холодну пору року навіть кілька годин в укритті можуть стати випробуванням. Особливо якщо доводиться сидіти на бетонній підлозі або сходах. Тепла куртка, светр і зимове взуття не завжди рятують від холоду, адже тепло втрачається не лише через повітря, а й через безпосередній контакт із холодними поверхнями. Щоб зменшити ці втрати, важливо правильно облаштувати місце для сидіння або відпочинку.

Чому бетонна підлога швидко відбирає тепло тіла

Бетон добре проводить тепло порівняно з матеріалами, які використовують для утеплення. Коли людина сідає на холодну поверхню, тепло від тіла передається їй через одяг. Причому утеплювальний шар під вагою тіла стискається, через що гірше утримує повітря та захищає від холоду.

Саме тому між тілом і бетоном потрібен додатковий теплоізоляційний прошарок. Для цього підходять туристичні килимки, зокрема каремати із закритопористої піни. Державна служба України з надзвичайних ситуацій рекомендує брати в укриття килимки, підстилки або спальні мішки, якщо там немає обладнаних місць для сидіння та лежання.

Особливої уваги потребують діти та люди старшого віку. Під час тривалого перебування в прохолодному приміщенні важливо не тільки тепло вдягатися, а й уникати контакту з холодною підлогою.

Як захиститися від холодної підлоги в укритті

Навіть якщо спеціального спорядження немає, можна використати доступні речі. Головне – створити між тілом і бетоном сухий прошарок, який погано проводить тепло.

Практичні способи теплоізоляції:

Підстеліть каремат. Пінний туристичний килимок створює теплоізоляційний бар’єр і не потребує надування. Тим, хто планує каремат купити для перебування в укритті, варто порівняти товщину, розміри та конструкцію моделей, представлених на Rozetka: https://rozetka.com.ua/ua/mats/c82618/vid-240021=karemat/. Використайте щільний картон. Кілька сухих шарів картону допоможуть зменшити контакт із бетоном. Проте картон вбирає вологу й не замінює повноцінного утеплювача. Підкладіть складену ковдру. Вона створить м’якший прошарок, але під вагою тіла тканина стискається. Тому ефективніше поєднувати її з карематом. Скористайтеся рюкзаком або складеною курткою. Це тимчасове рішення, коли інших речей немає. Важливо не залишати власну спину або ноги без захисту від холоду. Виберіть лавку чи стілець замість підлоги. Якщо є вільні місця для сидіння, краще скористатися ними. За потреби на сидіння можна покласти невелику теплоізоляційну підстилку.

Перед облаштуванням місця перевірте, чи поверхня суха. Вологі ковдри й тканинні підстилки гірше зберігають тепло та створюють додатковий дискомфорт.

Який каремат краще підходить для укриття

Каремати відрізняються конструкцією, товщиною та теплоізоляційними властивостями. Тому вибір залежить від того, чи потрібно постійно носити килимок із собою, чи він зберігатиметься безпосередньо в укритті.

Пінний каремат – практичний варіант для регулярного використання. Він легкий, не потребує підготовки та продовжує виконувати свою функцію навіть за наявності невеликих механічних пошкоджень. Каремат складний, або «гармошка», зручний для швидкого розкладання. Його можна скласти в кілька шарів, щоб отримати компактне сидіння. Це особливо корисно, коли в приміщенні мало вільного простору. Самонадувний каремат має наповнювач із піни та повітряну камеру. Він забезпечує м’якшу опору для тривалого відпочинку, але потребує більше уваги до стану клапана й оболонки. Надувний каремат може бути дуже компактним у складеному вигляді. Однак його теплоізоляція залежить від конструкції: звичайний повітряний матрац без утеплення не обов’язково краще захищає від холоду, ніж пінний килимок.

Як організувати місце для тривалого перебування в укритті

Якщо повітряна тривога затягується, важливо подбати не лише про теплоізоляцію підлоги. На самопочуття впливають вологість, протяги, одяг і можливість змінювати положення тіла.

Щоб облаштувати місце для тривалого перебування, дотримуйтеся кількох рекомендацій:

Оберіть сухе місце без протягів . За можливості розташуйтеся якомога далі від входу, дверей і вологих стін. Не перекривайте проходи та евакуаційні виходи.

. За можливості розташуйтеся якомога далі від входу, дверей і вологих стін. Не перекривайте проходи та евакуаційні виходи. Підготуйте місце для сидіння або лежання . Розкладіть каремат так, щоб він повністю ізолював тіло від підлоги. Для додаткового комфорту можна використати ковдру.

. Розкладіть каремат так, щоб він повністю ізолював тіло від підлоги. Для додаткового комфорту можна використати ковдру. Одягайтеся кількома шарами . Перший шар має відводити вологу, другий – утримувати тепло. Не забудьте про шапку та теплі шкарпетки.

. Перший шар має відводити вологу, другий – утримувати тепло. Не забудьте про шапку та теплі шкарпетки. Періодично рухайтеся . Якщо доводиться довго сидіти, змінюйте положення тіла, рухайте стопами та кистями. Це допоможе зменшити відчуття скутості.

. Якщо доводиться довго сидіти, змінюйте положення тіла, рухайте стопами та кистями. Це допоможе зменшити відчуття скутості. Тримайте необхідні речі поруч . Воду, перекус, ліки, ліхтарик і павербанк краще покласти так, щоб їх можна було швидко дістати.

. Воду, перекус, ліки, ліхтарик і павербанк краще покласти так, щоб їх можна було швидко дістати. Подбайте про спорядження після повернення. Просушіть каремат, якщо він контактував із вологою підлогою, перевірте його стан і покладіть у доступне місце до наступної тривоги.

Навіть проста теплоізоляційна підстилка може помітно покращити комфорт під час очікування в холодному приміщенні. Найважливіше – підготувати її заздалегідь, адже під час повітряної тривоги часу на пошук потрібних речей може не бути.