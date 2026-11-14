НАТО в обмін на вихід із Донбасу: Зеленський пояснив позицію України

Американські представники вперше запитали, чи погодиться Україна вивести війська з Донбасу за умови вступу до НАТО. Про це шостий президент України В.О. Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 13 листопада, повідомляє «Інтерфакс-Україна», яке оприлюднило його заяву в суботу, 14 листопада.

📢 «Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: “А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?” Це було вперше», – сказав глава держави.

За його словами, Київ обговорює з партнерами комплексний пакет безпеки, однак конкретної пропозиції наразі немає. Такий пакет має охоплювати гарантії від НАТО та Європейського Союзу, сильну українську армію з необхідною чисельністю військових, озброєнням і фінансуванням на визначений період.

Окремою складовою президент назвав Prosperity Plan – план відновлення, який повинен мати чіткі джерела фінансування.

Зеленський наголосив, що не може одноосібно ухвалити рішення щодо запропонованих умов. Якщо США разом з іншими партнерами по НАТО підтвердять відповідну пропозицію, президент готовий розпочати відкритий діалог з українським суспільством.

Водночас він підкреслив: про визнання окупованих українських територій російськими не йдеться.

Україна очікує конкретики щодо гарантій безпеки

Президент пояснив, що цінність членства в НАТО полягає в колективній відповідальності держав Альянсу. Раніше Україна просила гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Тепер, за словами Зеленського, американська сторона обговорює механізми, подібні до статей 4 і 5.

Однак зміст цих зобов’язань потребує уточнення. Зокрема, президент запитав американських представників, чи передбачатимуть запропоновані гарантії присутність військових США в Україні.

📢 «Якщо ви надасте нам оце “щось схоже” на НАТО, чи будуть американські солдати на нашій землі? Відповідь їхня на це: “Ні”», – розповів Зеленський.

За його словами, Вашингтон називає такі гарантії двосторонніми та порівнює їх із безпековими домовленостями США з Ізраїлем і деякими державами Близького Сходу. Українська сторона наполягає на чіткому визначенні того, які саме зобов’язання візьмуть партнери та як вони діятимуть у разі нової загрози.

Обговорення відбувається на тлі нових повідомлень про вимоги москви до НАТО. За даними The New York Times, під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона знову порушила питання повернення військової присутності Альянсу до позицій 1997 року. Як зазначає видання, ця вимога повторює позицію, яку кремль висував ще у грудні 2021 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує провести спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним у четвер, 19 листопада.