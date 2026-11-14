ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

НАТО в обмін на вихід із Донбасу: Зеленський пояснив позицію України

Шостий президент України заявив, що конкретної пропозиції поки немає. Якщо партнери погодять цілісний безпековий пакет, він винесе його на обговорення українського суспільства.

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО в обмін на вихід із Донбасу: Зеленський пояснив позицію України
Представники 47-го президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер та шостий президент України В.О. Зеленський з очільником РНБО.

Американські представники вперше запитали, чи погодиться Україна вивести війська з Донбасу за умови вступу до НАТО. Про це шостий президент України В.О. Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 13 листопада, повідомляє «Інтерфакс-Україна», яке оприлюднило його заяву в суботу, 14 листопада.

📢 «Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: “А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?” Це було вперше», – сказав глава держави.

За його словами, Київ обговорює з партнерами комплексний пакет безпеки, однак конкретної пропозиції наразі немає. Такий пакет має охоплювати гарантії від НАТО та Європейського Союзу, сильну українську армію з необхідною чисельністю військових, озброєнням і фінансуванням на визначений період.

Окремою складовою президент назвав Prosperity Plan – план відновлення, який повинен мати чіткі джерела фінансування.

Зеленський наголосив, що не може одноосібно ухвалити рішення щодо запропонованих умов. Якщо США разом з іншими партнерами по НАТО підтвердять відповідну пропозицію, президент готовий розпочати відкритий діалог з українським суспільством.

Водночас він підкреслив: про визнання окупованих українських територій російськими не йдеться.

Україна очікує конкретики щодо гарантій безпеки

Президент пояснив, що цінність членства в НАТО полягає в колективній відповідальності держав Альянсу. Раніше Україна просила гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Тепер, за словами Зеленського, американська сторона обговорює механізми, подібні до статей 4 і 5.

Однак зміст цих зобов’язань потребує уточнення. Зокрема, президент запитав американських представників, чи передбачатимуть запропоновані гарантії присутність військових США в Україні.

📢 «Якщо ви надасте нам оце “щось схоже” на НАТО, чи будуть американські солдати на нашій землі? Відповідь їхня на це: “Ні”», – розповів Зеленський.

За його словами, Вашингтон називає такі гарантії двосторонніми та порівнює їх із безпековими домовленостями США з Ізраїлем і деякими державами Близького Сходу. Українська сторона наполягає на чіткому визначенні того, які саме зобов’язання візьмуть партнери та як вони діятимуть у разі нової загрози.

Обговорення відбувається на тлі нових повідомлень про вимоги москви до НАТО. За даними The New York Times, під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона знову порушила питання повернення військової присутності Альянсу до позицій 1997 року. Як зазначає видання, ця вимога повторює позицію, яку кремль висував ще у грудні 2021 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує провести спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним у четвер, 19 листопада.

 

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі – згадали про безпекову архітектуру після війни

ПОДІЇ

Республіканці заблокували голосування за імпічмент Геґсету

ВАЖЛИВО

Україна розвиває власну систему протидії «Орєшніку» – The Guardian

ВАЖЛИВО

Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України

ПОДІЇ

З чого складаються комісії криптобірж і яких витрат не видно одразу?

СУСПІЛЬСТВО

Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у москві: далі заплановані переговори із Зеленським

ВАЖЛИВО

Глобальний збій Microsoft порушив роботу Outlook, Teams і державних установ

ПОДІЇ

Демократи готують допомогу Україні на суму до $15 млрд

ВАЖЛИВО

Оренда окремої фури чи попутні перевезення вантажу: порівняльний аналіз вигоди

СУСПІЛЬСТВО

Післявоєнна безпека України: Рубіо заявив про початкові пропозиції

ВАЖЛИВО

МВФ розпочав роботу в Україні: перегляд програм

ВАЖЛИВО

На Уманщині російський удар пошкодив енергооб’єкт: частина споживачів без світла

ВІЙНА

«Герань-5 К5-К» росіяни перетворили на крилату ракету

ВІЙНА

Навчання та підтримка ВПО: Луганська ОДА обговорила співпрацю з Reskilling Ukraine

ЛУГАНЩИНА

Генерал СБУ Дука розповів, де перебували представники НАБУ і САП на початку повномасштабного вторгнення

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип